Federación Agraria rotula a la eliminación de las retenciones como “medidas desesperadas del Gobierno”
José Luis Volando, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, brindó consideraciones luego del anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones para la soja y todos los granos de manera provisoria hasta el 31 de octubre. En el programa Fuerte y Claro, por SRT Media, relativizó el impacto de la medida y criticó que la misma sea de carácter provisorio y en medio de un clima electoral.
Volando confesó que la noticia los sorprendió y señaló que parece ser una decisión “desesperada” y que posiblemente no consiga los objetivos que busca el Gobierno.
El vicepresidente de la Federación Agraria explicó que las estimaciones apuntan a que hay cerca de 5.000 millones de dólares que el Campo podría liquidar y que el gobierno podría sumar a las arcas del Banco Central.
Sin embargo, Volando relativizó el impacto y destacó que la “mayoría de la soja la tienen los productores grandes y los exportadores, a los pequeños y medianos productores casi no van a ver un beneficio en ese sentido”.
“Estas señales de un día para otro, sin pensarlas, son medidas desesperadas que no van a calmar al mercado”, afirmó Volando.
El directivo de la FAA afirmó que ninguna de las entidades que agrupan a productores conocían de la decisión del gobierno y apuntó a que esta eliminación provisoria inconsultada “atenta contra la previsibilidad” y que no deja claro cuál es el impacto que le va a llegar al productor.