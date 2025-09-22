Maran Suites & Towers

Federación Agraria rotula a la eliminación de las retenciones como “medidas desesperadas del Gobierno”

Redacción | 22/09/2025 | Economía | No hay comentarios

José Luis Volando, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, brindó consideraciones luego del anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones para la soja y todos los granos de manera provisoria hasta el 31 de octubre. En el programa Fuerte y Claro, por SRT Media, relativizó el impacto de la medida y criticó que la misma sea de carácter provisorio y en medio de un clima electoral.

Volando confesó que la noticia los sorprendió y señaló que parece ser una decisión “desesperada” y que posiblemente no consiga los objetivos que busca el Gobierno.

El vicepresidente de la Federación Agraria explicó que las estimaciones apuntan a que hay cerca de 5.000 millones de dólares que el Campo podría liquidar y que el gobierno podría sumar a las arcas del Banco Central.

Sin embargo, Volando relativizó el impacto y destacó que la “mayoría de la soja la tienen los productores grandes y los exportadores, a los pequeños y medianos productores casi no van a ver un beneficio en ese sentido”.

“Estas señales de un día para otro, sin pensarlas, son medidas desesperadas que no van a calmar al mercado”, afirmó Volando.

El directivo de la FAA afirmó que ninguna de las entidades que agrupan a productores conocían de la decisión del gobierno y apuntó a que esta eliminación provisoria inconsultada “atenta contra la previsibilidad” y que no deja claro cuál es el impacto que le va a llegar al productor.

