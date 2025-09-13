Federación Agraria Entre Ríos pidió a la Justicia penas más duras contra el abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) se reunieron con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para analizar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que generan preocupación entre los productores entrerrianos.
Del encuentro participaron el director del Distrito III, Matías Martiarena; el secretario de Finanzas de FAA, Sebastián Klug; el presidente y el secretario de la Filial Bovril, Marcelo Schreiner y Gabriel Berman; y la Coordinadora de Juventud de Entre Ríos, Lucero Khun.
Los representantes rurales expusieron la necesidad de respuestas rápidas y eficaces de la Justicia, reclamando que los responsables de estos hechos sean castigados con mayor severidad.
Martiarena explicó que, además del abigeato y las carneadas, ahora se suman los ataques de perros cimarrones que matan ganado ovino y bovino. “La Dirección de Prevención de Delitos Rurales trabaja mucho y muchas veces sorprende a los delincuentes en plena faena, pero al poco tiempo son liberados”, cuestionó. Y advirtió: “Es necesario que la Justicia aplique penas más severas, porque estas situaciones desgastan a los productores. Hubo un hecho límite en el que casi se produce una tragedia con un chacarero”.
El dirigente también reclamó la creación de fiscalías específicas para delitos rurales, señalando que en las fiscalías comunes estas causas quedan relegadas frente a expedientes más graves, lo que facilita que los acusados recuperen la libertad rápidamente.
En la misma línea, Schreiner remarcó: “En nuestra zona todos sabemos quiénes carnean, y sin embargo la puerta giratoria sigue funcionando. La policía detiene a los cuatreros, los llevan a La Paz y en pocas horas vuelven a estar libres. Esto genera cansancio e impotencia en los productores”.
Por su parte, Berman destacó que el Procurador General se comprometió a dialogar con jueces y fiscales y a impulsar la discusión de nuevas leyes que atiendan la situación. También señaló que en zonas como Alcaraz la problemática principal es la presencia de cazadores furtivos, que dañan alambrados, persiguen animales silvestres y en muchos casos se llevan terneros o corderos.