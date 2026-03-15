Federación Agraria de Entre Ríos rechazó los cambios en la vacunación antiaftosa dispuestos por SENASA
La Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos expresó su rechazo al cambio en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mediante la Resolución Nº 201/2026.
La postura fue definida este viernes 13 de marzo en Villaguay, durante una reunión en la que delegados de la entidad de toda la provincia analizaron distintas problemáticas del sector agropecuario.
Durante el encuentro, los representantes señalaron que la ganadería argentina ya atravesó una situación similar en la década de 1990, cuando se suspendió la vacunación contra la aftosa, lo que derivó —según recordaron— en el regreso de la enfermedad y el cierre de los mercados externos.
En ese marco, advirtieron que en un momento en el que la ganadería atraviesa buenas expectativas y valores históricos del ganado, las modificaciones impulsadas por el organismo sanitario parecen responder más a decisiones de un grupo reducido de funcionarios que a un análisis técnico y de riesgo sobre sus posibles consecuencias para la producción nacional.
En la reunión también se analizó el impacto negativo de la influenza aviar en Argentina, particularmente sus consecuencias para la avicultura entrerriana, con cierres de mercados internacionales y efectos en los precios del huevo y del pollo.
Otro de los temas abordados fue la situación climática en el sur de Entre Ríos, donde productores de departamentos como Gualeguaychú enfrentan el impacto de la sequía que afecta a la región desde hace semanas. Los delegados recordaron que a comienzos de febrero ya se había solicitado la declaración de emergencia para la zona.
Finalmente, durante el encuentro también se analizaron las realidades productivas de distintos sectores, entre ellos productores forestales del Delta, citricultores, arroceros, tamberos y agricultores, quienes expusieron las dificultades que atraviesan actualmente sus actividades.