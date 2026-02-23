Federación Agraria Argentina emitió su profundo pesar por la muerte de Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero. La Federación Agraria Argentina dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
— Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) February 23, 2026
“Federación Agraria Argentina expresa su profundo pesar ante el fallecimiento del ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes. Querido y respetado dirigente gremial, tuvo una extensa trayectoria en defensa de los productores agropecuarios”, comunicaron desde FAA.
Chemes formó parte de los cuerpos directivos de las principales entidades del campo en las dos últimas décadas.