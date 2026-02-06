Fátima Florez rompió en llanto y se defendió tras la cancelación de su coronación en una fiesta gay por su vínculo con Javier Milei
En medio de una fuerte polémica, Fátima Florez salió a defenderse públicamente este jueves luego de que una reconocida fiesta gay de Mar del Plata suspendiera su coronación como embajadora, tras los cuestionamientos por su vínculo con el presidente Javier Milei.
Visiblemente afectada por la situación, la actriz se quebró en llanto durante una charla telefónica con Flor de la V en “Los Profesionales con Flor”, donde apuntó contra el tratamiento mediático del tema y denunció que estaban “haciendo una carnicería” con su persona.
El miércoles, en el ciclo que se emite por “El Nueve” habían conversado con Santiago Flores, reconocido transformista y figura histórica de la discoteca involucrada, quien fue el encargado de explicar los motivos detrás de la cancelación del homenaje.
Allí, el artista señaló la cercanía de la imitadora con el Presidente y cuestionó su silencio tras los recordados dichos del mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos, en 2025, cuando vinculó a la comunidad gay con la pedofilia.
Desde el inicio de la entrevista con Fátima, la tensión fue evidente. Tras el saludo inicial, del otro lado de la línea hubo silencio.
—”¿Se cortó?”, preguntó la conductora.
—”Pasa que estoy viendo el graph y es muy fuerte”, respondió Fátima.
El zócalo decía: “Fátima le responde al colectivo LGTBQ+”.
“Es un montón y me parece agresivo el título”, continuó la humorista. Al ser consultada sobre cómo se sentía frente a lo ocurrido, volvió a quedarse en silencio y, con la voz quebrada, estalló en llanto: “Nada Flor, la verdad es que no la estoy pasando nada bien. Ustedes ayer y hoy en el programa hicieron una carnicería conmigo, innecesaria”.
“Acá estoy dando la cara porque soy una mujer que siempre da la cara. Siempre estoy. Y estando así incluso quiero dar mi voz por teléfono. Realmente es injusto. Ustedes saben, nos conocemos todos hace muchos años, que siempre aprobé a la comunidad. Siempre. Desde posteos y cosas que he dicho públicamente. Otras que hago en silencio, sin prensa. Y he sido premiada y coronada durante varios años y siempre lo llevé con orgullo y lo grité a los cuatro vientos”, sostuvo.
En ese sentido, dijo entender la resolución adoptada por los organizadores: “Soy muy respetuosa de las decisiones que se toman. Y en este caso tomaron la decisión de hacerme a un costado. O de desinvitarme. Si es lo mejor para la celebración, si yo entorpezco, interfiero o si mi presencia molesta, que me hagan a un costado, todo bien. Yo quiero que la celebración siga como tiene que ser”.
En enero del año pasado, durante su discurso en Davos, Milei aseguró que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, declaraciones que generaron un fuerte repudio.
Un año más tarde, la ex pareja del Presidente quedó en el centro de la escena al ser cuestionada por su rol como “embajadora” de una disco alternativa de La Feliz. En ese marco, los organizadores de Éxtasis Disco difundieron un comunicado anunciando que el evento previsto para el viernes 6 de febrero quedaba suspendido.
Durante la entrevista, Flor de la V fue directa: “¿La visita de Javier te jugó en contra? ¿No haber tenido una postura clara con lo que sucedió en Davos?”.
La respuesta de Fátima fue contundente: “Pero yo no estaba con Javier en la época de Davos. Yo soy Fátima Florez, tengo una carrera y decisiones tomadas desde hace muchos años. Y saben ustedes que yo estoy completamente a favor de la comunidad y del colectivo, lo saben. Entonces, no hagan ahora la vista gorda”.
“¿Te parece injusto lo que hicieron en Mar del Plata?”, insistió la conductora. “Yo no voy a decir si fue justo o no. El tiempo va a definir todo. Todo el mundo sabe quién es Fátima Florez”, respondió.
Ante la acusación de estar cerca de alguien que boicotea los derechos de la comunidad, la actriz volvió a defenderse: “Si por mi cercanía a alguien, tampoco sé cuán cerca, o si vino al escenario, les molestó… Sepan algo: Fátima siempre estuvo, está y estará apoyando los derechos”.
En el descargo publicado en redes sociales, los responsables del evento explicaron: “Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTQ+ durante más de 30 años”.
“Queremos comunicar que el evento anunciado queda SUSPENDIDO”, agregaron.
Además, aclararon: “Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario”.
Sobre la elección de la actriz como embajadora, precisaron: “La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo”.
Sin embargo, remarcaron que escucharon a su público: “Sabemos que esta situación generó malestar en parte de nuestra comunidad y, priorizando el cuidado del espacio, el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre y también la seguridad y el bienestar de la artista, decidimos suspender el evento”.
Sobre el final, reafirmaron su identidad: “Éxtasis seguirá siendo un lugar abierto, plural y seguro”.