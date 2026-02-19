Fate reabriría la planta durante la conciliación obligatoria, pero ratifica el cierre definitivo y los 920 despidos
En medio de la fuerte tensión generada por el sorpresivo cierre de su planta de San Fernando y el despido de 920 trabajadores, la empresa Fate aseguró que está dispuesta a reabrir la fábrica en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, dejó en claro que la decisión de cerrar la planta es irreversible.
La compañía condicionó la reapertura temporal a que los empleados levanten la toma de las instalaciones, que continúa pese a la orden judicial vigente. “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”, señalaron fuentes empresarias.
Este jueves, Fate comunicó que “una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa —como siempre en su historia— hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”. Según pudo saberse, la fábrica podría retomar tareas durante los 15 días que dura la medida e incluso producir neumáticos, aunque para ello será necesario reactivar las máquinas, un proceso que podría demandar varios días.
Desde la compañía explicaron que aún deben resolverse cuestiones operativas, como la falta de transporte para los trabajadores, ya que el servicio que los trasladaba fue desactivado tras el cierre. También insistieron en que cualquier reapertura dependerá de que la planta deje de estar ocupada.
La firma es presidida por Javier Madanes Quintanilla, quien encabeza además el grupo industrial que controla otras compañías del sector.
En cuanto al futuro del conflicto, esta tarde se realizará una reunión en la Secretaría de Trabajo para definir los próximos pasos. Aunque aceptó la conciliación, la empresa reiteró que su intención es avanzar con el pago inmediato de las indemnizaciones. “Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, indicaron allegados a la compañía, fundada hace más de 80 años y una de las principales fabricantes de neumáticos del país.
La conciliación fue oficializada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que conduce Julio Cordero, durante una audiencia virtual. El procedimiento establece un plazo de 15 días en el que tanto la empresa como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) deben abstenerse de adoptar medidas unilaterales y retrotraer la situación al momento previo al conflicto.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, remarcaron que se continuarán promoviendo instancias de mediación “en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dictó una resolución similar para coordinar la intervención jurisdiccional y calificó el conflicto como “de extrema gravedad”, activando los mecanismos legales disponibles para facilitar una salida consensuada.
En su comunicado de cierre, la empresa argumentó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.