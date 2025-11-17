Fate profundiza el conflicto con el SUTNA mientras Pirelli y Bridgestone dan aumentos
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) volvió a exponer la escalada del conflicto con Fate, al denunciar lo que describen como “amedrentamiento” y “persecución sindical” en el marco de la negociación salarial que continúa estancada. La organización gremial que encabeza Alejandro Crespo aseguró que la empresa impidió el ingreso a trabajadores con representación sindical, lo que obligó a realizar asambleas en zonas limítrofes, con los delegados fuera del predio y el resto del personal del lado interno de las rejas.
El conflicto en Fate se profundiza incluso cuando otras empresas del sector, como Bridgestone y Pirelli, optaron en los últimos días por otorgar adelantos a cuenta de futuros aumentos con el fin de descomprimir tensiones. En cambio, según el SUTNA, la compañía de San Fernando mantiene una postura de “prepotencia”, aplica “medidas ilegales”, impulsa “suspensiones sin motivo” y sostiene un prolongado congelamiento salarial que ya alcanza 11 meses sin aumentos.
“No se puede pretender silenciar a este gremio por la fuerza”
Desde el sindicato remarcaron que la situación es insostenible y alertaron sobre una escalada deliberada destinada a “desarmar la organización sindical”.
“No se puede pretender silenciar a este gremio por la fuerza”, afirmaron, y volvieron a denunciar “suspensiones ilegales” aplicadas a trabajadores que participan activamente de la vida gremial.
Asambleas masivas con rejas de por medio
De acuerdo con la conducción sindical, Fate implementa “suspensiones persecutorias” hacia empleados involucrados en las medidas de fuerza. Sin embargo, el intento de “aislar a los trabajadores de su representación sindical” no habría prosperado: las asambleas realizadas con rejas de por medio fueron calificadas como masivas y de gran fortaleza.
Crespo insistió en que la postal de trabajadores separados por un cerco metálico refleja la determinación del colectivo obrero:
“La realización de asambleas con las rejas de por medio simboliza la firme decisión del colectivo obrero de mantener el reclamo y la organización sindical como herramienta de lucha”, señalaron desde el SUTNA.
Otras compañías buscan calmar el malestar
Mientras Fate mantiene su posición confrontativa, Pirelli y Bridgestone resolvieron otorgar adelantos de entre el 10% y el 15% a la espera del cierre de la negociación paritaria. Ambos grupos reconocieron que se trata de una medida para “evitar males mayores” en un contexto de creciente tensión sectorial.
La reforma laboral en el centro del debate sindical
Crespo también se refirió al proyecto de reforma laboral flexibilizadora que impulsa el Gobierno y que comenzaría a debatirse en el Congreso el 15 de diciembre, durante las sesiones extraordinarias. El dirigente afirmó que la dirigencia actual enfrenta el “gran desafío” de frenar una iniciativa que, según advierte, pone en riesgo “conquistas históricas” del movimiento obrero.
“Acá están en juego no solo nuestros derechos, sino también los de nuestros hijos y los de los hijos de nuestros hijos”, planteó.
El secretario general del SUTNA llamó a una acción inmediata, con paros y movilizaciones articuladas por centrales obreras, partidos políticos y movimientos sociales, para resistir el avance de la reforma.
Finalmente, dejó un mensaje directo a la base trabajadora:
“Es nuestro deber como trabajadores dar una fuerte pelea, ya que no podemos ser recordados como la generación que se dejó arrebatar lo conquistado, mediante tantas luchas heroicas de otros trabajadores en el pasado”, expresó a través de las redes del sindicato.