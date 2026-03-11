FATE envió una carta a la Autoridad Regulatoria Nuclear alertando sobre el riesgo en la planta por material radiactivo
La empresa Fate envió este miércoles una carta a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en la que advirtió que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta debido a la presencia de material radiactivo dentro de la fábrica, en el marco del conflicto laboral que atraviesa la compañía.
En la misiva, el titular de la firma, Javier Madanes Quintanilla, explicó que la empresa es titular de la licencia de un acelerador lineal de electrones de 500 KeV – 100 mA para uso industrial, lo que implica responsabilidades específicas en materia de seguridad.
“Nuestro carácter de titular de la licencia nos exige responsabilidad por la seguridad radiológica y física, así como asegurar que el uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados se efectúe con instalaciones apropiadas y con personal idóneo, en adecuadas condiciones de seguridad”, señaló el empresario en la carta enviada al organismo regulador.
Madanes Quintanilla también indicó que la situación se produce en un contexto en el que la planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando se encuentra usurpada, en referencia a la permanencia de trabajadores dentro de las instalaciones.
El Gobierno anunció sanciones
En paralelo, el Gobierno nacional ratificó que la empresa será multada por no haber abonado los salarios durante el período de conciliación obligatoria, que finaliza este miércoles 11.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovelo, informaron que se inició un sumario contra la compañía por incumplir el pago de los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero.
“Se ha iniciado un sumario a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, señalaron desde la cartera nacional.
Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo busca continuar con las negociaciones entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para intentar destrabar el conflicto.
En ese contexto, la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando y avaló la permanencia de los trabajadores dentro del establecimiento, quienes mantienen la protesta en rechazo al cierre de la fábrica.