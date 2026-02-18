“FATE actuó completamente en la ilegalidad, sin carta documento ni previo aviso” aseguran trabajadores desde la planta
Sebastián Tesoro, trabajador de FATE, relató que el cierre de la planta se conoció “a las cinco de la mañana, por un comunicado pegado en la puerta de la empresa”, y aseguró que la decisión deja “setecientas familias en la calle”. “Nos encontramos con esta sorpresa en el marco de una pelea paritaria que está congelada hace catorce meses”, afirmó.
En diálogo con Infobae en Vivo, Tesoro sostuvo que la empresa actuó “completamente en la ilegalidad, sin carta documento ni previo aviso”, y rechazó que exista una crisis productiva. “Venimos produciendo seis mil, siete mil cubiertas todos los días. Los últimos tres balances salieron positivos, con una ganancia de más de noventa millones de dólares”, señaló, y calificó la medida como “una clara extorsión para imponer flexibilización laboral”.
También denunció represión policial y la detención del secretario general del sindicato: “La policía bonaerense reprimió afuera a compañeros y se llevó detenido a Alejandro Crespo. Ahora el predio está completamente militarizado”. Finalmente, remarcó la decisión de permanecer en la planta: “Estamos dentro de forma pacífica. No vamos a parar hasta pelear por conservar nuestros puestos de trabajo. Hay compañeros con treinta años de fábrica, sostén de familia, con hijos con discapacidad. No lo vamos a permitir”.