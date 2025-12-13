Fatal accidente en Paraná: un motociclista murió tras chocar contra un semáforo en avenida Ramírez
Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná, cuando un motociclista perdió la vida luego de impactar contra el poste de un semáforo en la intersección de avenida Ramírez y calle Maciá.
El hecho se produjo pocos minutos después de las 5 de la mañana. La motocicleta Mondial de 250 centímetros cúbicos circulaba por Bulevar Racedo y, tras cruzar avenida Ramírez, el conductor perdió el control, chocó contra un cordón y posteriormente impactó violentamente contra la base del semáforo ubicado sobre calle Maciá.
Al lugar acudieron dos ambulancias del servicio de emergencias, que trasladaron de urgencia al conductor y a su acompañante al hospital San Martín. Sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento del hombre, mientras que la mujer resultó con lesiones de diversa consideración, aunque se encontraría fuera de peligro.
La víctima fatal fue identificada como Germán Gonzalo Del Castillo, de 38 años, en tanto que la acompañante es María Luz Arocha, de 32 años.
Según testimonios de personas que presenciaron el hecho y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, no intervino ningún otro vehículo en la mecánica del accidente, por lo que se trató de un siniestro vial sin participación de terceros.
La Fiscalía en turno dispuso la intervención de los peritos de la División Accidentología Vial de la Policía, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho.
Fuente: Análisis