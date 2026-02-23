Maran Suites & Towers

FARER expresó su profundo dolor por el deceso de Jorge Chemes

Redacción | 22/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero que presidiera la FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), entidad que dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.

“Desde FARER expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Jorge Chemes, productor tambero entrerriano, ex presidente de FARER y CRA y referente gremial de enorme trayectoria, que dedicó su vida a la defensa del sector agropecuario”, comunicaron.

Chemes formó parte de los cuerpos directivos de las principales entidades del campo en las dos últimas décadas, habiendo sido titular de la Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

