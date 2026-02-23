FARER expresó su profundo dolor por el deceso de Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero que presidiera la FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), entidad que dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“Desde FARER expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Jorge Chemes, productor tambero entrerriano, ex presidente de FARER y CRA y referente gremial de enorme trayectoria, que dedicó su vida a la defensa del sector agropecuario”, comunicaron.
Desde FARER expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Jorge Chemes, productor tambero entrerriano, ex presidente de FARER y CRA y referente gremial de enorme trayectoria, que dedicó su vida a la defensa del sector agropecuario. pic.twitter.com/mB0mQuRfTj
— FARER (@Rurales_FARER) February 23, 2026
Chemes formó parte de los cuerpos directivos de las principales entidades del campo en las dos últimas décadas, habiendo sido titular de la Confederaciones Rurales Argentina (CRA).