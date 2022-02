El presidente de la entidad, José Colombatto, dio cuenta en su informe ante los representantes de las distintas rurales, del encuentro mantenido con diputados y senadores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio, donde se analizó la situación actual del sector gravemente afectado por la sequía y se barajó la posibilidad de que se presenten iniciativas legislativas diferentes y más eficientes a la hora de mejorar la situación del productor que fue azotado por el estrés hídrico en la provincia. Asimismo, se evaluaron las reuniones mantenidas en el ámbito de la Comisión de Emergencia Agropecuaria con el gobernador Bordet; el ministro de Economía, Hugo Ballay y el titular de ATER, Germán Grané.

“Las lluvias de los últimos días han traído alivio a cultivos y pasturas, pero existe un daño preexistente que es irreparable. Por ejemplo, el maíz y el sorgo que no granaron a su debido tiempo no tienen retorno. El que malvendió hacienda de urgencia porque los animales perdían peso ante la ausencia de pasto tampoco se salva con estas precipitaciones. Hay un número importante de productores que se vieron afectados y que necesitan apoyo real y concreto. En ese marco, las leyes existentes en materia de emergencia y desastre agropecuario terminan siendo una aspirina para un enfermo terminal. Por eso urge que los legisladores trabajen sobre una nueva ley que a futuro conlleve soluciones para el productor afectado. Tirar para adelante los vencimientos de algunas obligaciones tributarias no alcanza para nada. Por eso, es oportuno utilizar la coyuntura para elaborar una normativa moderna, superadora y que sea eficiente”, enfatizó Colombatto.