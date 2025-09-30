Maran Suites & Towers

Fantino, ‘vocero’ de Milei, asombrosamente incisivo: “Espert tendría que tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato”

30/09/2025

El periodista Alejandro Fantino advirtió que José Luis Espert debe brindar aclaraciones sobre el presunto pago de 200 mil dólares que habría recibido del supuesto narcotraficante Fred Machado, y señaló que, de no hacerlo, debería considerar bajar su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

En declaraciones al programa Carnaval Stream, Fantino sostuvo que las breves explicaciones ofrecidas por Espert en TN no son suficientes y remarcó la necesidad de que hable sobre el caso en un espacio neutral, sin la presencia de periodistas afines.

“Si el tipo va en las próximas horas, mañana, pasado, y da una nota en terreno neutral, si pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos y dice ‘acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa’, perfecto. Si no lo hace esta semana, para mí game over“, afirmó Fantino.

 

El conductor agregó que Espert debería tener “un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato” si no da explicaciones claras. “No estoy diciendo ‘renunciá ahora’, digo ‘andá y explicá'”, aclaró.

Fantino también cuestionó la veracidad del supuesto ingreso del dinero: “¿Está certificado que entró la plata a las arcas de Espert? Si la justicia norteamericana confirma el derrotero de los 200 mil dólares, game over. Hay que decirle a La Libertad Avanza que le pidan a Espert que dé un paso al costado, por grandeza personal y para no complicar un proyecto político que tiene muchas personas trabajando”.

El periodista señaló que es “difícil” defender a Espert y que, si no puede explicar la situación en los próximos días, la revelación de la información podría perjudicar al partido. Fantino sostuvo que Espert podría decidir voluntariamente dar un paso al costado, y recordó que el economista atraviesa un momento personal y familiar complicado.

Según informó LPO, el propio Javier Milei tuvo que salir este martes a respaldar a Espert, ya que su candidatura a diputado nacional comenzaba a ser cuestionada incluso dentro del oficialismo, y su campaña se había visto afectada previamente por su vinculación con Diego Spagnuolo.

