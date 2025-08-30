Fantino destrozó a Espert por su huida en moto y sin casco de Lomas de Zamora
La fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, con incidentes que obligaron a evacuar de urgencia al presidente Javier Milei y su comitiva, sigue generando repercusiones. Una de las imágenes más comentadas fue la del diputado y candidato José Luis Espert abandonando la escena en una moto y sin casco.
El episodio fue comentado por el conductor oficialista Alejandro Fantino, quien en su programa liquidó al diputado libertario. “Pelado, nunca vi correr a alguien así. No podes correr así”, aseguró el amigo del presidente.
“José, corriste al pedo. A mi me pasa eso y me plantó”, aseguró Fantino sobre la imagen del diputado escapando en moto.
Fascinante que la respuesta de Fantino a los piedrazos haya sido “ESPERT SOS UN CAGÓN”. pic.twitter.com/fw1iAVDrvf
— Marian Herrera (@marianherrrera) August 30, 2025
El diputado libertario fue fotografiado escapando sin casco en una motocicleta, luego de que la marcha encabezada por el presidente terminara en incidentes.
La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, pensada como una muestra de apoyo en plena campaña electoral, terminó en un verdadero escándalo. El presidente debió ser evacuado de urgencia después de que un grupo de manifestantes comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta en la que viajaba junto a su hermana Karina Milei, José Luis Espert y Sebastián Pareja.
En medio de esa caótica escena, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, a quien se le negó subir a la camioneta blindada del mandatario y su hermana, por lo cual escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El diputado libertario y candidato nacional, conocido por sus declaraciones altisonantes y su lema de “cárcel o bala” contra sus opositores, fue retratado huyendo a toda velocidad en dos ruedas, visiblemente nervioso. La foto de Espert en motocicleta se convirtió en blanco de burlas y críticas de todo calibre.
La imagen del candidato libertario huyendo sin casco contrasta con el discurso de dureza que el propio legislador suele sostener en sus apariciones públicas. En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.
La caravana, que había sido presentada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas, terminó convertida en un episodio que expuso vulnerabilidades y dejó una postal difícil de borrar: la de José Luis Espert escapando en moto, muerto de susto…