Falló la Justicia a favor de los trabajadores de Vialidad Nacional: obligan a abrir paritarias en 10 días
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), liderado por Graciela Aleñá, logró un fallo judicial que ordena a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocar a negociaciones paritarias para discutir los salarios de sus trabajadores, congelados desde octubre de 2024.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a raíz del reclamo del gremio, dictaminó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, debe realizar la convocatoria a paritarias en un plazo de diez días hábiles, con el objetivo de iniciar conversaciones sobre ajustes salariales.
Desde Stvyara celebraron el fallo, que reconoce judicialmente los reclamos planteados por la situación crítica que atraviesan los trabajadores viales. Para Aleñá, este fallo constituye un logro significativo en un contexto laboral complejo.
Esperan respuesta de Vialidad Nacional
“Era solo cuestión de tiempo. Jamás mentimos y siempre actuamos con la verdad. Había una profunda preocupación por la falta de respuestas concretas a nuestras demandas salariales”, afirmó Aleñá.
La dirigente remarcó que abrir las paritarias es urgente debido al aumento del costo de vida, la inflación y el deterioro de los ingresos, que dificultan sostener dignamente a las familias de los trabajadores. “Nuestro esfuerzo cotidiano merece ser reconocido con salarios justos y actualizados”, agregó.
Tras el fallo, Aleñá espera una respuesta concreta del Gobierno, sin dilaciones en las negociaciones. “Hace un año que los viales ven cómo cae el poder adquisitivo de su bolsillo. Esperamos que las autoridades se sienten a discutir lo que corresponde”, concluyó.
Una pelea de largo aliento
El fallo se produce una semana después de que otros sindicatos que representan a empleados de la Dirección Nacional de Vialidad —la Fepevina, el SEVINA y ATE— se movilizaran hacia la sede central del organismo. Con tortas, carteles y humor irónico, los trabajadores realizaron un “cumpleaños infeliz”, denunciando el ajuste fiscal, la persecución laboral y la erosión de derechos.
Aleñá también denunció que el Banco Nación retiene fondos equivalentes a casi 10 meses de financiación de la DNV, cobrados a través del Impuesto a los Combustibles.
“Esta situación evidencia un escenario crítico que requiere decisión política y presupuesto adecuado para reparar la infraestructura dañada y mantener la red en buen estado. Además, preocupa el estado de los puentes y pasos fronterizos”, advirtió la dirigente.