Fallo judicial declara a Mauro Icardi “deudor alimentario” y habilita a Wanda Nara a reclamar 600 mil dólares
En medio de múltiples frentes judiciales y mediáticos, Wanda Nara recibió una noticia clave que refuerza su posición legal. Mientras continúa el conflicto con su exsecretaria Luli Oliver, quien la demandó por una suma millonaria, y mantiene su disputa pública con China Suárez, la conductora de “MasterChef Celebrity” obtuvo un triunfo contundente en la Justicia vinculada a la manutención de sus hijas.
Tras varios meses de controversia, un fallo judicial declaró a Mauro Icardi como “deudor alimentario”, estatus que habilita a Wanda a reclamarle alrededor de 600 mil dólares. La información fue adelantada en exclusiva por Guido Záffora en el programa DDM de América TV, donde el periodista destacó la magnitud del revés legal para el futbolista.
“Documento exclusivo y ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi. Está oficialmente como deudor moroso, en el registro de padres morosos”, detalló Záffora, al tiempo que señaló que la decisión del juez Agopian se sostiene pese a los intentos fallidos de los abogados del jugador por revertirla. La resolución deja a Icardi en una posición judicial especialmente delicada.
Las consecuencias del fallo podrían sentirse de inmediato. Según explicó el periodista, aún resta que la Justicia determine la restitución, paso clave en la causa. Además, anticipó un posible impacto en los próximos viajes del futbolista a la Argentina, dado que Wanda podría solicitar una medida estricta: “Puede pedir que Icardi, cuando esté en la Argentina, no salga”.
Záffora resumió la situación con contundencia: “Se le complica”.