Fallo de la Corte de EE.UU. pone en duda el acuerdo ARTI y la rebaja arancelaria para Argentina
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles aplicados por Donald Trump el 2 de abril, durante el denominado “Liberation Day”, abrió un escenario de incertidumbre sobre el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) firmado entre ese país y la Argentina.
En aquella oportunidad, el entonces presidente impuso a la Argentina un arancel adicional del 10% bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 que, según el máximo tribunal, está reservada para situaciones de emergencia nacional y no resulta aplicable al caso.
Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtieron que la decisión judicial afecta el núcleo del entendimiento bilateral. “En el acuerdo con Argentina, el compromiso fundamental de Estados Unidos era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias. Este arancel recíproco es justamente el que la Corte Suprema ha declarado como ilegal, invalidando así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”, señalaron en una primera evaluación.
Además, precisaron que el ARTI no contemplaba concesiones bajo otros regímenes arancelarios, como el de Nación Más Favorecida (NMF), ni mejoras para productos alcanzados por los aranceles de la Sección 232, que incluye bienes como acero, aluminio, autos, madera y muebles.
Argentina todavía no había enviado el acuerdo al Congreso para su aprobación y, según CERA, “con la decisión de la Corte Suprema de EE.UU., el texto perdería sustento legal”.
La cuota extra de carne, bajo análisis
Uno de los principales beneficios que surgieron del entendimiento fue la ampliación de la cuota de importación de carne vacuna de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026. Ese incremento fue habilitado por decreto presidencial y, de acuerdo con la lectura de CERA, debería mantenerse vigente porque no formaba parte estricta del texto del ARTI.
La medida se otorgó bajo la proclama “Ensuring affordable beef for the American consumer”, orientada a garantizar precios accesibles en el mercado estadounidense. Su implementación estaba prevista en cuatro etapas y actualmente se encuentra en la fase inicial, que contempla 20.000 toneladas métricas hasta el 31 de marzo.
Según datos de Cancillería, la ampliación de la cuota podría representar unos 800 millones de dólares adicionales en exportaciones de carne vacuna argentina.
Qué puede pasar con otros aranceles
El ARTI no incluía concesiones de Estados Unidos para la Argentina en los bienes afectados por la Sección 232, por lo que esas restricciones no habían sido modificadas por el acuerdo y tampoco cambiarían tras el fallo.
En este contexto, se abre la posibilidad de que Washington recurra a otras herramientas legales no cuestionadas por la Corte, como la propia Sección 232 o la Sección 301, para mantener gravámenes sobre productos importados.
No obstante, el ARTI abarcaba otros capítulos que seguirían vigentes, entre ellos el apartado de inversiones y el reclamo estadounidense de fortalecer los controles sobre la propiedad intelectual.