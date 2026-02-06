Falleció Rubén Polimeni, actor de “Los Simuladores”, “Rincón de luz” y “Los Roldán”
Este viernes se conoció el fallecimiento de Rubén Polimeni, actor reconocido por participar en “Rincón de Luz” y “Los Roldán”. El artista murió en la ciudad de Buenos Aires, a los 70 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, a través de las redes sociales.
Rubén Polimeni desarrolló una nutrida trayectoria en televisión participó en destacadas ficciones como Hermanos y detectives, Sin código, Los simuladores, Kachorra, Tiempo final, Sos mi hombre, Bella y Bestia, La ley del amor, Amor mío, Los Roldán, La panadería, Los Felipe, Mi familia es un dibujo, Rincón de luz, Abre tus ojos y Máximo corazón, entre muchas otras.
Su labor cinematográfica incluye los films Plata quemada, 24 horas (algo está por explotar) y Qué absurdo haber crecido.
En teatro integró los elencos de Abasto en sangre, Mustafá, Los aparatos, entre otras obras. Asimismo, desarrolló una destacada carrera en publicidad, participando en campañas para marcas como Ariel, Geniol, Jumbo, Clorox, Pepsi y Knorr.