Falleció Roque P. Tropini, referente del sector de acopio de granos de Entre Ríos
Redacción | 08/10/2025 | Entre Ríos
La comunidad agropecuaria de Entre Ríos lamenta el fallecimiento de Roque P. Tropini, una figura destacada en el sector de acopio de granos y miembro de la Bolsa de Cereales de la provincia (BolsaCER).
Tropini integró en numerosas ocasiones el Consejo Directivo de la BolsaCER, donde representó de manera activa y comprometida al sector. Al momento de su deceso, ocupaba el cargo de Revisor de Cuentas Suplente de la entidad.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo y el personal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expresaron su pesar y acompañaron a los familiares y amigos de Tropini en su dolor.