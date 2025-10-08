Maran Suites & Towers

Falleció Roque P. Tropini, referente del sector de acopio de granos de Entre Ríos

Redacción | 08/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La comunidad agropecuaria de Entre Ríos lamenta el fallecimiento de Roque P. Tropini, una figura destacada en el sector de acopio de granos y miembro de la Bolsa de Cereales de la provincia (BolsaCER).

Tropini integró en numerosas ocasiones el Consejo Directivo de la BolsaCER, donde representó de manera activa y comprometida al sector. Al momento de su deceso, ocupaba el cargo de Revisor de Cuentas Suplente de la entidad.

A través de un comunicado, el Consejo Directivo y el personal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expresaron su pesar y acompañaron a los familiares y amigos de Tropini en su dolor.

