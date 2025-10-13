Falleció Leo Caerts, autor de la icónica canción “Eviva España”
El compositor belga Leo Caerts, autor en 1971 de la célebre canción “Eviva España”, falleció a los 94 años, según anunció este lunes su tienda de instrumentos musicales en Lovaina.
“DEP. Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid”, informó el establecimiento a través de su página web.
Caerts fue el creador de una de las melodías más populares y reconocibles asociadas a la cultura española, conocida en muchas de sus versiones con el título “Que viva España”.
La canción original fue interpretada por primera vez en 1971 por Samantha, quien falleció en 2023. La letra fue escrita por el compositor Leo Rozenstraten, mientras que Caerts compuso la música.
El enorme éxito del tema, que fue versionado en distintos idiomas y estilos musicales, le valió a Leo Caerts el título de ciudadano de honor de la ciudad de Madrid, en reconocimiento al impacto cultural de su obra.