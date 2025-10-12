Falleció Jorge Méndez, autor de “Canción de Puerto Sánchez” y emblema del folklore entrerriano
Este domingo falleció Jorge Méndez, poeta y cantor entrerriano nacido en Paraná en 1942, quien residía en Oro Verde. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que sus restos serán velados de 15 a 21.
“Hay voces que no se apagan, aunque el silencio las envuelva. La de Jorge Méndez, cantor y poeta nacido en Paraná en 1942, sigue latiendo en cada rasguido, en cada estrofa que recuerda la raíz de esta tierra. Su vida es una canción escrita con paciencia de río, con hondura de monte, con la obstinada esperanza de quienes creen que el canto puede ser resistencia y también caricia”.
Antes de cumplir veinte años, Méndez ya había marcado un hito en el cancionero popular con su “Canción del jornalero”, himno de dignidad que deslumbró en Cosquín 1965, consagrándolo como Revelación del Festival. Desde entonces, su voz y su guitarra se entrelazaron con la historia del folklore argentino, transformándose en un símbolo de coherencia artística y compromiso social.
Su poesía, cargada de belleza y profundidad, se nutrió de lecturas, silencios y del diálogo constante con los clásicos de la lengua castellana y los poetas de su Entre Ríos natal. Méndez no escribía “letras” para canciones: construía verdaderos poemas que, al volverse música, adquirían forma de chamarritas, vidalas y milongas, demostrando que la poesía popular podía tener la misma fuerza que la alta literatura.
Entre sus obras más recordadas se encuentran “Canción de Puerto Sánchez”, “Puentecito de la Picada”, “El viejo Aguará” y “Palabras al Principito”. Varias de ellas trascendieron fronteras: “Puerto Sánchez” fue traducida al inglés, alemán y guaraní, convirtiéndose en un emblema del litoral argentino.
“Un hombre de libros, música y pensamiento”
En una entrevista para el programa Memoria Frágil, su hijo Ernesto Méndez recordó:
“Mi viejo es el padre que me tocó en la vida y para mí es el parámetro de la normalidad. Es un hombre profundamente vinculado a la música, a la poesía, a los libros y a la literatura. En casa siempre hubo una habitación llamada La Biblioteca, que era su refugio y su lugar de trabajo”.
Ernesto también destacó el ambiente artístico y humano en el que creció:
“En casa la música era algo natural. Nos criamos con la idea de que los verdaderos héroes no eran los deportistas o los magnates, sino los poetas, los compositores, los filósofos. Esa fue la herencia más grande: la de entender que en el arte hay un valor esencial”.
Sobre el legado de su padre, expresó:
“Muchas de sus canciones se han vuelto parte del inconsciente colectivo. La gente las canta sin recordar al autor, y ese es el mayor reconocimiento que puede tener un creador. ‘Puerto Sánchez’ suena en todo el país, y en cada versión hay un pedacito de él”.
Ernesto recordó también el ambiente musical que rodeó su infancia:
“Por casa pasaban grandes de la música argentina: Daniel Toro, César Isella, Zamba Quipildor y Víctor Velázquez, entre otros. Tuve el honor de aprender La Primavera directamente de Velázquez, que era un amigo de la familia. Hoy valoro ese privilegio de haber crecido entre guitarras, versos y afecto”.
Jorge Méndez deja un legado inmenso en la cultura entrerriana y argentina. Su obra, tejida de ternura, compromiso y belleza, seguirá siendo la voz del río, del monte y del pueblo.
Fuente: Análisis