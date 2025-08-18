Falleció Jorge Maestro, el guionista de éxitos como “Montaña Rusa” y “La Banda del Golden Rocket”
El mundo del espectáculo está de luto porque este lunes despide a uno de los principales artífices de ciclos televisivos que marcaron un antes y un después en la década de 1990. Jorge Maestro, guionista de las populares ficciones “Montaña Rusa”, “La banda del Golden Rocket” y “Amigovios” -entre muchas otras- falleció a los 73 años.
Desde Argentores comunicaron “con profundo pesar” la muerte del creador de libretos entrañables, y valoraron al escritor por su desempeño allí como “Presidente del Consejo de Televisión”. “Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento”.
“Su trabajo autoral lo desarrolló en televisión, cine y teatro, aunque indudablemente su mayor reconocimiento llegó a través de sus guiones televisivos”, resaltaron. Además, aseguraron que el legado de Maestro marcó “una época” en nuestro país “con historias que disfrutaron todas las generaciones, tanto niños como adolescentes y adultos”.
Nacido el 13 de septiembre de 1951, se formó inicialmente como maestro nacional a fines de la década del ’60. Más tarde cursó la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y estudió dirección teatral y actuación con el profesor Augusto Fernandes.
En la década del ’70 su principal fuente de trabajo fue la dramaturgia en el teatro, para donde escribió obras como: “Juguetes en la vereda”, “Había una vez Buenos Aires”, “El circo viene llegando”, “Chirimbolos y cositas”, “Clementina la pingüina, de repente entre la gente”, “Fin de raza”, “Tiempo de bronca y barrilete”, “La gran cachetada”, “El hombrecito que quería volar” y “La casa del mago Shang-Li”, entre otras.
A partir de 1980 empezó a trabajar en la creación de guiones televisivos en Canal 9 y los viejos ATC, Canal 11 y Canal 13. En este último, formó una histórica dupla junto a Sergio Vainman, con quien creó ficciones inolvidables que marcaron -sobre todo- la década siguiente, como “Zona de riesgo”, “Montaña rusa”, “Clave de Sol” (en su segunda etapa), “Amigovios”, “La banda del Golden Rocket”, “Como pan caliente”, “Hombre de mar”, “Gerente de familia”, “Sueltos” y “Los machos”.
Su extensa y prolífica trayectoria fue galardonada con diversos premios, como los Martín Fierro o los que entrega el Konex y el propio Argentores.