Falleció Horacio Usandizaga, primer intendente rosarino tras el retorno a la democracia y exsenador nacional
Horacio Usandizaga, exintendente de la ciudad santafesina y exsenador nacional, murió en las últimas horas a los 85 años. La noticia fue confirmada por el Club Rosario Central al que presidió entre 2007 y 2010. Conocido como “El Vasco”, Usandizaga fue abogado y se convirtió en el primer intendente de la ciudad de Rosario en el regreso de la democracia tras la última dictadura militar. Intentó tres veces llegar a la gobernación: en 1991, 1995 y 1999.
“A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010”, comunicó esta mañana Rosario Central a través de su cuenta de X.
Asumió el cargo en diciembre de 1983, tras ganar las elecciones con más del 50 por ciento de los votos con la boleta de la Unión Cívica Radical, según recordó hoy el diario La Capital de Rosario. En 1987 logró su reelección, pero prometió renunciar si Carlos Menem ganaba la presidencia: “No quiero ser cómplice de lo que le va a pasar al país”. Tras el triunfo del riojano en las elecciones nacionales, cumplió su palabra y dejó la intendencia el 22 de mayo de 1989.
Usandizaga fue electo diputado provincial en 1993 y se desempeñó luego como senador nacional por la Unión Cívica Radical entre 1995 y 2001. Su nombre quedó vinculado al escándalo de las coimas en el Senado, destapado cuando Mario Pontaquarto, exsecretario parlamentario de la UCR y principal arrepentido en la causa, declaró haber retirado cinco millones de pesos de la SIDE para el pago de sobornos en abril de 2000.
Usandizaga fue señalado como uno de los senadores radicales que presuntamente habrían aceptado esos pagos para aprobar la ley de flexibilización laboral. Finalmente todos los imputados fueron absueltos en 2012.
A los 67 años, en 2007 encabezó la lista Mística Canalla y alcanzó la presidencia de Rosario Central al sumar 5.377 votos, el 63% de los sufragios entre los 8.500 emitidos. Muy lejos quedó Eduardo Settimini, de Crece, con el 22% de los votos (1.916), y tercero se ubicó Alberto Joaquín, de la lista Te Aplaude, con el 15% (1.263).
En octubre de 2008 quedó en el centro de la polémica tras hacer duras declaraciones y hasta amenazar a sus jugadores al inaugurar la filial Mario Kempes en Funes.
“Central va a salir adelante. Va a salir los voy a matar a estos hijos de mil puta. Jugadores técnicos o los que carajo sean”, gritó a viva voz en un discurso que se hizo público por la difusión de un video.
“Estoy caliente porque todas las obligaciones asumidas con los técnicos, con los jugadores, con los empleados, nosotros las cumplimos religiosa y puntualmente. Para eso nos rompemos el culo todo el día. Ellos se tienen que romper el culo cuando entran a la cancha, pero usando la cabeza también”, agregó Usandizaga.
En 2009, Usandizaga quedó implicado en un escandalo mayor. En una maniobra espuria y poco clara, su gestión resolvió cederle al Benfica el 20 por ciento del pase de Di María y el 20 por ciento de la plusvalía de una futura venta -ambas previstas en el contrato de la venta del jugador realizada en 2007, antes de su presidencia- para subsanar un presunto “error” que se produjo al girar el dinero de la venta. De esta manera, perdió más de 10 millones de euros en el posterior pase de “Fideo” entre Real Madrid y Manchester.
En mayo de 2010, luego de que Central descendiera al Nacional B tras ser goleado de local por All Boys en el partido de vuelta de la Promoción, renunció al cargo.