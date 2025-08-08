Falleció el periodista y locutor Tico Rodríguez Paz a los 85 años
El reconocido periodista, notero y locutor argentino Tico Rodríguez Paz murió este viernes a los 85 años. El comunicador padecía Alzheimer y sufrió complicaciones de salud tras superar una neumonía, que se agravaron por un virus y una infección urinaria.
Tico Rodríguez Paz fue especialmente recordado por su trabajo en Canal 13, donde integró el equipo de programas como Mónica Presenta, junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Domingo Di Núbila, convirtiéndose durante años en una de las caras más reconocidas del canal de Constitución.
La noticia fue confirmada por su hijo menor, Juan, quien expresó:
“Hola a todos, contarles esta mala noticia. Tico tenía Alzheimer y se fue complicando. Hace casi 20 días lo internaron por una neumonía, la cual superó, pero se agravó con un virus y una complicación urinaria. Y esta mañana falleció”.
Su colega y amigo Nicolás Kasanzew lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje:
“De este equipo soy el único que queda en pie. Falleció Tico Rodríguez Paz. Era ocho años mayor que yo y había trabajado conmigo en Canal 13 y ATC. Que en paz descanse”.
El responso se realizará este sábado 9 de agosto a las 14.15 horas en el Cementerio de la Chacarita, con ingreso por la calle Jorge Newbery.
Una carrera en los medios
Nacido el 4 de agosto de 1940, Rodríguez Paz trabajó además en Radio Splendid y finalizó su trayectoria en la TV Pública.
En entrevistas concedidas en los últimos años, dejó frases que resumían su visión sobre el oficio:
- “La raíz del periodismo es la misma, lo que cambió es la tecnología”.
- “Un buen notero va a hacer las mismas preguntas”.
- Sobre la televisión actual: “Por un lado hubo un avance tecnológico, cultural; pero en otro sentido, causa terror ver televisión. Es inexplicable que una persona apuñale a otra persona”.