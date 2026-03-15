Falleció el miembro de la familia que había sobrevivido al accidente en la Ruta 127
El trágico deceso de Bautista Landra fue confirmado por su tío, Jorge Landra, quien comunicó que el fallecimiento se produjo alrededor de las 15:30 de este domingo. El menor se encontraba internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde era tratado por las graves lesiones sufridas en un accidente vial.
Durante la mañana de este domingo, el último parte médico indicaba el crítico estado de salud del niño, lo que había generado una intensa cadena de mensajes y llamados a la oración en redes sociales por su recuperación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el adolescente falleció a causa de las heridas provocadas por el violento impacto.
Bautista era el único sobreviviente del siniestro vial que tuvo lugar la noche del sábado en la Ruta Nacional 127. En ese mismo accidente perdieron la vida su padre, Darío Gustavo Landra, de 57 años; su madre, Analía Cristina Heit, de 43; y su hermana, Agostina Landra Heit, de 15.
Según se había informado en las primeras horas después del accidente, el hecho generó una profunda conmoción en la comunidad de Bovril y motivó un amplio despliegue de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Las circunstancias del choque continúan siendo objeto de investigación.
Con la confirmación del fallecimiento de Bautista, la tragedia deja un saldo de cuatro víctimas fatales, lo que intensifica el dolor y el impacto que este caso ha generado en la región.
La noticia provocó una ola de expresiones de pesar y acompañamiento hacia los familiares y allegados de la familia Landra-Heit, quienes han atravesado horas de angustia desde el momento del siniestro.