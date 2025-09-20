Falleció el exjefe de la Armada y exrector del ITBA, Enrique Molina Pico
El almirante retirado Enrique Emilio Molina Pico, quien se desempeñó como jefe de la Armada Argentina y más tarde como rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), falleció en la madrugada de este sábado en su vivienda de San Isidro, a tan solo cuatro días de haber cumplido 87 años. La noticia fue confirmada por allegados a la familia.
Padre del fiscal Diego Molina Pico y de otros dos hijos, su deceso generó pesar en el ámbito castrense y entre dirigentes de su generación, quienes lo recordaron en redes sociales como “un caballero”, en palabras del economista Alberto Benegas Lynch, uno de los intelectuales más citados por el presidente Javier Milei.
Carrera en la Armada y la Guerra de Malvinas
Molina Pico ingresó a la Armada en 1959, tras haberse formado en la Escuela Naval Militar, y tuvo una extensa trayectoria que lo llevó a ocupar el máximo cargo como Jefe del Estado Mayor de la Armada, durante la presidencia de Carlos Menem.
En la Guerra de Malvinas de 1982 se destacó como comandante del destructor misilístico ARA Hércules. Posteriormente condujo la División de Corbetas de la Flota de Mar y ocupó diversos puestos estratégicos en el Estado Mayor General de la Armada.
Entre 1990 y 1991 se desempeñó como agregado naval en la Embajada Argentina en Estados Unidos y Canadá, con asiento en Washington, y participó activamente en la Operación Tormenta del Desierto, donde coordinó la presencia argentina en el Golfo Pérsico.
Su desempeño le valió reconocimientos como la Legión al Mérito en grado de Oficial, otorgada por la presidencia de Estados Unidos, además de distinciones del Congreso argentino por su participación en Malvinas.
Al frente de la Armada
En 1993, tras el retiro del almirante Jorge Osvaldo Ferrer, asumió como jefe del Estado Mayor General de la Armada, cargo que ejerció hasta 1996, cuando fue reemplazado por el vicealmirante Carlos Marrón. Durante su gestión firmó el retiro de varios oficiales, entre ellos el marino Alfredo Astiz, quien años después sería condenado por delitos de lesa humanidad.
Rector del ITBA
Ya fuera de la vida militar, en 2000 fue elegido rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, institución en la que se destacó por su perfil académico. Era doctor en Ciencias de la Administración y licenciado en Relaciones Internacionales y en Sistemas Navales.
Su figura es recordada tanto en el ámbito militar como en el académico, por una carrera que combinó la conducción naval, la gestión institucional y la formación universitaria.