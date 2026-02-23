Falleció el exdiputado nacional y presidente de la Región Centro, Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, exdiputado de la Nación y reconocido dirigente tambero que presidiera la FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos). Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
Chemes presidió la Sociedad Rural de Nogoyá; integró la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos; fue vocal regional de Litoral Sur- Crea y fundador y presidente del Crea- Nogoyá.
Chemes formó parte de los cuerpos directivos de las principales entidades del campo en las dos últimas décadas, habiendo sido titular de la Confederaciones Rurales Argentina (CRA).
En el ámbito político, a partir de su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana, en el conflicto del campo en 2009, fue electo diputado de la Nación por el Frente Progresista Cívico y Social, desde donde impulsó numerosos proyectos tendientes a fortalecer los diferentes segmentos del campo e integró en la Cámara Baja las comisiones vinculadas al quehacer agropecuario.