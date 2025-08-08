Falleció el cardenal Estanislao Karlic
El Arzobispado de Paraná comunicó con profundo pesar el fallecimiento del cardenal Estanislao Esteban Karlic, quien tenía 99 años y enfrentaba diversos problemas de salud.
“Con profundo pesar informamos que hoy viernes 8 de agosto el Cardenal Estanislao Esteban Karlic ha partido a la casa del Padre. Junto a nuestro arzobispo Monseñor Raúl Martín y nuestro arzobispo emérito Monseñor Juan Alberto Puiggari, como Iglesia en Paraná encomendamos su alma a nuestra Madre del Rosario. Rogamos una Oración por su eterno descanso”, expresa el comunicado oficial del Arzobispado, cargo que Karlic ocupó entre 1986 y 2003.
De ascendencia croata, Karlic fue ordenado cardenal en 2007 y era el obispo más longevo de Argentina. En 1983, el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo coadjutor de Paraná y, tras el fallecimiento de Adolfo Tortolo en 1986, asumió como arzobispo de la ciudad.
Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue su participación como orador en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en octubre de 1992, que marcó un punto destacado en su extensa labor en la Iglesia católica regional. Desde entonces, su desempeño en organismos episcopales y vaticanos mostró un constante crecimiento en responsabilidades y liderazgo.
Entre 1987 y 2002, Karlic desempeñó roles clave en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): fue segundo vicepresidente (1987), primer vicepresidente (1990) y presidente (1996), siendo reelegido en 1999 para concluir su mandato en 2002.
En el ámbito internacional, en 1997, el papa Juan Pablo II lo designó secretario especial para la I Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en el Vaticano. También integró la comisión post-sinodal, profundizando su papel en las relaciones entre América y la Santa Sede.
Dentro de la CEA, ejerció cargos en múltiples comisiones, incluyendo la de Fe y Cultura, la del Jubileo 2000, la de Pastoral Universitaria y la de Catequesis, además de asesorar a la Pontificia Comisión para América Latina y presidir la comisión del Pontificio Colegio Pío Latino Americano.
Asimismo, participó en la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en 2001, donde presidió la comisión para el mensaje, consolidando su influencia en la iglesia internacional.
El 20 de mayo de este año, el papa León XIV mantuvo una comunicación con Karlic, expresándole su agradecimiento personal y asegurándole las oraciones de la Iglesia. Este encuentro dejó en el cardenal una profunda serenidad.
La relación entre ambos se remonta a su pertenencia a la Orden de San Agustín. Desde 2005, Karlic formaba parte de esta comunidad religiosa a la que también pertenece el actual pontífice, quien fue Prior General antes de ser elegido líder de la Iglesia universal. Durante sus estancias en Roma, Karlic solía alojarse en la Casa Generalicia de los agustinos, donde compartió numerosos momentos con el papa León XIV, un vínculo que añade un valor especial al gesto y mensaje del Sumo Pontífice.