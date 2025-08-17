Falleció el actor Terence Stamp quien personificó al General Zod, archienemigo de Superman
El actor Terence Stamp murió este domingo a los 87 años, según confirmó su familia. Recordado por su interpretación del archivillano General Zod en las películas de Superman de Cristopher Reeve, saltó a la fama a mediados de los 60 cuando fue nominado al Oscar por su papel de Billy Budd.
“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, dijo su familia en un comunicado difundido por la agencia Reuters.
Terence Stamp irrumpió en el cine con un papel que le valió una nominación al Oscar: fue Billy Budd, el optimista e ingenuo marinero de Herman Melville en la adaptación cinematográfica que dirigió Peter Ustinov. El papel le valió reconocimiento internacional y el joven actor de 24 años se transformó en un ícono de los años ‘60 y en el niño mimado de los directores del momento.
En esa década trabajó nada menos que con William Wyler, Joseph Losey, John Schlesinger, Ken Loach, Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini, pero cuando llegaron los años ‘70 su estrella se apagó y su trabajo se diluyó en películas menores.
Su regreso con gloria fue a fines de los ‘70 y principios de los ‘80, interpretando al villano General Zod en las dos primeras películas de Superman, con Christopher Reeve. Ahí, ya liberado de la responsabilidad de ser un ícono cultural de los ‘60, retomó su carrera con papeles importantes y también algunos secundarios claves.
Entre otros papeles, fue Finis Valorum, el Canciller Supremo de la República Galáctica destituido por Palpatine en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma, el villano de Kaos Siegfried en la remake de El superagente 86 protagonizada por Steve Carell, el CEO inglés espiado por Charlie Sheen en Wall Street, un transexual en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto y un peligroso ex convicto en Vengar la sangre, de Steven Soderbergh.