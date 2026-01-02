Falleció Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón
Murió Alicia Ramos Fondeville, la presidenta del Tribunal que el 3 de julio de 1989 condenó a Carlos Monzón a once años de prisión por homicidio simple y la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata.
La noticia sobre la muerte de la jueza de 90 años fue confirmada por el Colegio de Magistrados. “Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en esta ciudad”, indicaron en un comunicado.
También destacaron que Ramos Fondeville “fue una figura histórica de la Justicia local y nacional” y que abrió “camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”.
“Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, resaltaron.
En la mañana del 14 de febrero de 1988, Alicia Muñiz fue encontrada en el piso exterior de la casa en la que veraneaba el excempeón mundial de boxeo Carlos Monzón, boca abajo, casi desnuda, muerta.
Monzón dijo que habían discutido y que ella corrió y saltó del balcón del chalet en el que estaban. También aseguró que él se había tirado tras ella para rescatarla, y que por eso tenía su brazo fracturado.
Pero las pruebas mostradas durante el juicio fueron contundentes y confirmaron que la modelo ya estaba inconsciente antes de caer. Alicia Ramos Fondeville fue la presidenta del tribunal que el 3 de julio de 1989 condenó a Monzón.
“Hoy Monzón hubiera sido condenado por femicidio, claro, pero entonces no se hablaba de femicidios. En su momento la condena fue muy justa. De hecho la sociedad estuvo muy dividida con la sentencia, muchos no podían creer que se condenara a alguien tan famoso”, contó la jueza en una entrevista con Clarín en 2019.
Ramos Fondevila había llegado a ese Tribunal luego de una larga carrera en la justicia marplatense. “Mi carrera fue dura. Soy un prototipo de la discriminación de las mujeres. Yo siempre quise ser jueza, pero era un territorio reservado para los señores (…) Había cada mequetrefe que llegaba a juez sólo por tener pantalones… yo sólo los veía pasar, a mí nunca me tocaba ningún cargo”, repasó en ese mismo reportaje.
En 1984, a partir de una carta que le escribió a la por entonces vicegobernadora bonaerense Elva Roulet, fue nombrada defensora oficial de menores y ausentes y luego pasó a la Cámara Penal, en donde se desempeñaba cuando llegó el caso Monzón.
Los restos de Alicia Ramos Fondeville serán velados este viernes, en la casa velatoria de Hipólito Yrigoyen 2046, en el horario de 9.30 a 14.