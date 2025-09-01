Falleció Alberto Padilla, reconocido periodista mexicano y exconductor de CNN en Español
Alberto Padilla, prestigioso periodista y analista mexicano, murió en San José, Costa Rica, a los 60 años. El comunicador, recordado por su paso como presentador en CNN en Español, se descompensó durante una reunión con amigos el viernes por la noche y, pese a ser trasladado al Hospital Cima, no pudo ser reanimado, según informó la emisora CRC 89.1 Radio, donde conducía un programa.
Horas antes de su muerte, había encabezado su noticiero “A las 5 con Alberto Padilla”. De acuerdo con la periodista Glenda Umaña, amiga y colega, la causa fue un ataque fulminante al corazón.
Tras confirmarse la noticia, la cuenta oficial de su programa en Facebook publicó un sentido mensaje: “Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”.
La trayectoria de Alberto Padilla
Nacido en Monterrey, México, Padilla vivió los últimos cinco años en Costa Rica. Era padre de dos hijos residentes en Atlanta (EE.UU.), de quienes se mostraba profundamente orgulloso.
Graduado en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey, se consolidó como una de las voces más influyentes de la región gracias a su labor en CNN en Español, donde condujo el programa “Economía y Finanzas” y entrevistó a destacadas personalidades mundiales.
En 2021, en una entrevista en Honduras, había explicado su decisión de regresar a América Latina tras más de dos décadas en Estados Unidos: “Durante ese tiempo, América Latina era mi campo de acción. Incluso trabajando para CNN, la señal estaba dirigida a la región. Entonces llegó un momento en el que dije ‘mejor me voy donde está mi trabajo’ y por eso me vine a Costa Rica”.
Además de su paso por CNN, Padilla era egresado del Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School de Costa Rica y en la actualidad lideraba el espacio radial “A las 5 con Alberto Padilla”, donde analizaba la coyuntura económica, política y social.
La emisora CRC 89.1 Radio lo despidió con un emotivo comunicado: “Su voz crítica, su estilo directo y su capacidad de contextualizar los hechos lo convirtieron en un referente para varias generaciones de periodistas y una fuente de información confiable. El periodismo de América Latina y Costa Rica pierde hoy a un profesional de gran trayectoria, cuya huella permanecerá en la memoria colectiva”.