Falleció a los 72 años el exgobernador jujeño Carlos Alfonso Ferraro
El exgobernador de Jujuy, Carlos Alfonso “Chato” Ferraro, murió a los 72 años en las últimas horas del lunes, tras atravesar una grave enfermedad, según confirmaron este martes fuentes provinciales.
Ferraro asumió la Gobernación de Jujuy el 24 de febrero de 1996, tras la muerte en un accidente de tránsito de su antecesor, Guillermo Eugenio Snopek, con quien había llegado a la Casa de Gobierno como vicegobernador el 10 de diciembre de 1995. Su gestión, que se extendió por dos años, estuvo marcada por una profunda crisis política y social, con conflictividad gremial y divisiones internas en el Partido Justicialista.
La tensión alcanzó su punto máximo el 26 de noviembre de 1998, cuando Ferraro presentó su renuncia ante la presión de sectores opositores y del propio oficialismo. Ese día, se produjeron graves incidentes frente a la Casa de Gobierno: movilizaciones masivas, quema de neumáticos y enfrentamientos con la policía. Manifestantes llegaron a rodear el vehículo en el que se retiraba junto a su esposa, e incluso se registró la destrucción de la vidriera de un comercio perteneciente a su suegro.
Tras dejar el cargo, Ferraro retomó su carrera periodística, con participación en programas televisivos de análisis político y difusión turística. Su última aparición pública fue el lunes 11 de agosto en el programa El Pulso de la Semana.
Además de su trayectoria política, Ferraro fue periodista, escritor y jefe de prensa en la Universidad Nacional de Jujuy. Dirigió redacciones en medios locales, como el diario Pautas y El Tribuno, y presidió el Círculo de Periodistas de Jujuy. Entre sus obras literarias destacan los libros de cuentos y poemas Azuledades y Don Cucha. Se graduó como periodista en la Universidad Nacional de La Plata, integró el grupo literario Brote y ganó el Premio a las Artes en 1987.
El gobernador Carlos Sadir expresó en redes: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Ferraro, destacado periodista, escritor y ex gobernador de Jujuy, con quien he tenido el gusto de coincidir en diferentes momentos. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.
La Legislatura jujeña también lo recordó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Alfonso “Chato” Ferraro, exgobernador y vicegobernador de la Provincia, periodista y referente de los medios jujeños. Su compromiso con Jujuy y su calidez humana quedarán siempre en nuestra memoria”.
En tanto, la diputada Natalia Sarapura lo describió como un “reconocido periodista, escritor y exgobernador de Jujuy”. Según la prensa local, no se realizarán ceremonias oficiales de despedida.