Falla técnica en la planta Echeverría redujo la presión y el suministro de agua potable en la ciudad
Una falla en la dosificación de insumos afectó durante la madrugada de este martes la producción y distribución de agua potable, a raíz de un desperfecto técnico registrado en la planta potabilizadora Echeverría. Desde el área operativa informaron que la rápida activación de los protocolos de actuación permitió resolver a tiempo los inconvenientes detectados en el proceso de potabilización.
Como consecuencia del incidente, fue necesario suspender por una hora la producción de agua potable, hasta lograr la normalización de todos los sistemas involucrados. Esta interrupción derivó en la limitación y reducción del suministro hacia los centros de distribución Lola Mora, Parque del Lago, Ramírez y Ejército, lo que provocó una disminución en los niveles de reserva, además de menores caudales y presión en la red pública.
Según se indicó oficialmente, cerca de las 8 horas la planta Echeverría ingresó en una fase de estabilización, con el objetivo de recuperar su capacidad máxima de producción y restablecer los flujos óptimos hacia los centros de distribución.
Mientras continúan las tareas para recomponer el funcionamiento integral del sistema, podrían registrarse en las próximas horas episodios de baja presión o falta de servicio en algunos sectores de la ciudad. No obstante, las autoridades estiman que durante la mañana y la tarde de este martes el abastecimiento de agua potable comenzará a normalizarse progresivamente en los hogares.
Ante este escenario, se solicitó a la población extremar el uso responsable del agua potable y cuidar el recurso almacenado en los tanques domiciliarios, que permiten garantizar el suministro necesario para las actividades cotidianas hasta la completa normalización del servicio.