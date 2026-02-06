FADER celebrará sus 80 años con torneos nacionales en Entre Ríos y presentó su calendario a la vicegobernadora Aluani
La vicegobernadora Alicia Aluani recibió este jueves a representantes de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), en el marco del 80° aniversario de la institución y de la organización de torneos provinciales y nacionales previstos para este año en distintas ciudades de la provincia.
La audiencia se realizó en el despacho de la Vicegobernación. Aluani estuvo acompañada por la secretaria de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa, y recibió al presidente de la entidad, Aníbal Lanz; al secretario, Cristian Ulián; al secretario técnico de la Confederación Argentina de Atletismo, Sergio Alfonsini; y a la directora de Comunicación de FADER, Julieta Boschiazzo.
En el marco de su aniversario, la Federación organizará distintos eventos deportivos, entre ellos tres torneos nacionales con sede en Concordia y Concepción del Uruguay, además de una competencia nacional de ruta de 10 kilómetros que se realizará en Paraná el 6 de septiembre.
El presidente de FADER, Aníbal Lanz, agradeció el recibimiento y el acompañamiento institucional, e invitó a participar de las actividades previstas. “Tuvimos la oportunidad de plantearle a la vicegobernadora el asunto de nuestra pista de atletismo, específicamente el Parque Berduc de Paraná, que se está terminando. El atletismo en Paraná también está presente y necesita oportunidades para seguir creciendo”, señaló.
Por su parte, el secretario de la Federación, Cristian Ulián, explicó que el objetivo del encuentro fue presentar el calendario anual de actividades. “Queríamos que la vicegobernadora conozca nuestro calendario, que va a estar compuesto por casi 10 eventos deportivos en Entre Ríos, seis a nivel provincial y cuatro a nivel nacional. Queremos que pueda acompañarnos y marcar la presencia institucional del gobierno con los chicos, entrenadores y familias del atletismo”, expresó.
Sobre la competencia del 6 de septiembre en Paraná, Ulián destacó que contará con el acompañamiento del municipio y del área provincial de Deportes. “Va a congregar a cerca de 2.500 atletas de todo el país y se estima un impacto en el sector hotelero y gastronómico cercano a los 288 millones de pesos. Es un desafío importante y una oportunidad para mostrar a Paraná como ciudad histórica y cuna de la República”, concluyó.