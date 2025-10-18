Facundo Manes exige la expulsión de Lorena Villaverde de Diputados y su renuncia a la candidatura al Senado
El diputado nacional Facundo Manes se pronunció con dureza en sus redes sociales contra la candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, exigiendo su exclusión inmediata de la Cámara de Diputados y su renuncia a la postulación. Manes advirtió sobre el avance de la “narcopolítica” y la amenaza que representa para el sistema democrático.
NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA— Facundo Manes (@ManesF) October 18, 2025
Presentamos un proyecto de exclusión de Lorena Villaverde, acusada de traficar cocaína, de la Cámara de Diputados de la Nación, y exigimos su renuncia a la candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.
Tenemos que… pic.twitter.com/i43j38s9ar
En su publicación, el legislador anunció la presentación de un proyecto para excluir a Villaverde del Congreso, citando acusaciones de tráfico de cocaína. Paralelamente, exigió que la candidata renuncie a su candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.
Manes destacó la necesidad de una postura unificada y transversal contra el narcotráfico, al que calificó como “la amenaza más fuerte que enfrenta hoy el sistema democrático en América Latina”. Su mensaje central fue contundente: “NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA”.
Además, el diputado expresó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien según Manes fue “amenazado hoy por Villaverde”.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado en la política, advirtiendo que no permitirán que “conviertan a la Argentina en un narco-estado”.