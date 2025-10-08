Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó en el Congreso
En la previa de una sesión caliente en Diputados, donde la oposición buscará dar un nuevo golpe al Gobierno en el Congreso con la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el diputado nacional Facundo Manes denunció que el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso.
“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso”, denunció Manes minutos antes de que la oposición consiguiera el quórum para tratar el proyecto busca debilitar las posibilidades del presidente Javier Milei de gobernar por decreto y permitir que los DNUs puedan ser rechazados por tan solo una Cámara.
A través de un posteo en su cuenta de X, el diputado precisó: “Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.
Manes evitó dar una definición acerca de si denunciará judicialmente a Menem y aclaró: “Fue hace minutos y primero vamos a evaluar los pasos a seguir. Ya empezó la operación en las redes y con algunos voceros del gobierno”.
El delicado tema llegó al reciento durante lo primeros minutos de la sesión en la que la oposición alcanzó el quórum para para abrir la sesión sobre los DNU, Presupuesto, discapacidad y diversos pedidos de informes.
Al pedir la palabra, el diputado nacional por Democracia para Siempre, Pablo Juliano expresó: “Nuestro bloque celebra junto con el resto de los bloques que hemos convocado a esta sesión que hayamos alcanzado el quórum ¿Por qué decimos esto? Porque no es gracioso que quien lleva la presidencia de esta Cámara ande por los pasillos diciéndole a los diputados ”Rogá que no haya quórum, porque hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’ y se lo dijo al diputado Manes”.
“Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y lo que se dice en la banca después se tiene que sostener, aunque usted se haga ahora el distraído. Usted no lleva el presídium de este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede. Se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos”, arremetió el diputado, quien tiene su banca junto a la que ocupa Manes.
Y retrucó: “Si usted cree que todos van a entrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo porque hoy venimos a abrir las puertas del Congreso para sancionar la Ley de DNU, para denominar a la defensora de los niños y adolescentes, aunque a usted le pese”.