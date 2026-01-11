Facturas, contratos con clubes y empresas cruzadas: nuevos documentos vinculan a Toviggino con la mansión de Pilar
Facturas emitidas a nombre de la pareja de Pablo Toviggino, contratos confidenciales con clubes del fútbol argentino y un entramado de empresas interconectadas vuelven a colocar al tesorero de la AFA en el centro de la investigación judicial por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.
Según la denuncia impulsada por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, la lujosa propiedad —con helipuerto, más de 50 autos de colección y caballos de salto— estuvo a nombre de Malte SRL, una firma que pasó por distintas manos pero que aparece vinculada directa e indirectamente a Toviggino. La causa es disputada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el juez federal de Zárate-Campana Gabriel González Charvay, mientras que Yofe, uno de los principales denunciantes, fue objeto días atrás de un allanamiento que generó fuerte polémica.
La líder de la Coalición Cívica-ARI afirmó públicamente que Toviggino mantiene un vínculo estrecho con Sergio Massa, de quien fue asesor rentado durante su etapa como diputado nacional, antes de que asumiera como ministro de Economía y luego candidato presidencial.
En el marco de la investigación, se detectaron facturas de Malte SRL a nombre de María Florencia Sartirana, ex gerenta de Finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino, por montos cercanos al millón de pesos, bajo el concepto genérico de “honorarios”. Sartirana fue considerada durante años la mano derecha del dirigente en la administración económica del fútbol argentino.
Malte SRL, constituida en Santiago del Estero en 2016, funcionó como propietaria formal de la mansión de Villa Rosa entre junio de 2023 y mayo de 2024. Además, tuvo vínculos comerciales con la AFA y aparece asociada a SOMA SRL, otra empresa del círculo cercano a Toviggino, a través de Mauro Javier Paz, uno de sus hombres de confianza.
La firma no solo abonó honorarios y servicios, sino que también otorgó préstamos y firmó contratos con clubes. En 2021, Malte prestó 10 millones de pesos al Club Atlético Sarmiento de Junín, mediante un contrato firmado por Carlos Bruno Seguel, socio gerente que se repite en distintas sociedades del mismo entramado.
El acuerdo más relevante se habría celebrado en 2022 con Arsenal de Sarandí, incluyendo la cesión de derechos federativos de jugadores y la intervención en juicios nacionales e internacionales. Incluso, Malte participó en un convenio transaccional por 150 mil dólares entre Arsenal y Ernesto Duchini FC, y tuvo injerencia en reclamos ante la FIFA.
Paradójicamente, Toviggino se ha manifestado en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo que impulsa el presidente Javier Milei, mientras el expediente describe una compleja red empresarial privada ligada al negocio del fútbol.
La Justicia también puso la lupa sobre otras firmas que integran el mosaico societario:
- SOMA SRL, que comparte domicilios y operadores con Malte.
- Real Central SRL, actual titular de la mansión de Pilar.
- Wicca SAS, ligada a Sartirana y con antecedentes de tenencia de inmuebles de lujo.
- Vandap SAS, empresa polirrubro con bodegas, locales gastronómicos y centros de estética.
- Mendoza Wines SA y Servicios Neurus SA, vinculadas a la comercialización de vinos premium.
Las investigaciones apuntan a determinar si estas sociedades funcionaron como vehículos para el movimiento de fondos, la adquisición de bienes de alto valor y el eventual ocultamiento patrimonial, con epicentro en CABA, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto, los tribunales avanzan en la recolección de documentación contable, facturación y movimientos bancarios, en una causa que promete seguir generando impacto tanto en el fútbol argentino como en el escenario político y judicial.
