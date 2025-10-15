Fabiola Yañez regresó al país y se reanudó la revinculación entre Alberto Fernández y su hijo
Fabiola Yañez, quien denunció por violencia de género al expresidente Alberto Fernández, regresó a la Argentina junto a su hijo Francisco, luego de casi dos años viviendo en Madrid, España.
Fuentes cercanas a la exprimera dama confirmaron a Clarín que Yañez se encuentra en el país desde hace dos semanas y que, por el momento, no planea regresar a España. “No sé si está buscando colegio para el niño, pero sí por ahora no piensa volver”, señalaron desde su entorno.
De acuerdo con las mismas fuentes, Fabiola y Francisco se encuentran bien, y ya comenzó la revinculación asistida entre el niño y su padre. “Ya se vieron. No hay ningún problema. No sé si piensa instalarse definitivamente en Argentina, pero todo va bien”, indicaron allegados.
Yañez habría regresado de manera imprevista por un problema de salud de un familiar cercano, y aprovechó su estadía para retomar el vínculo entre su hijo y el expresidente. La revinculación, que ya se venía realizando de forma virtual dos veces por semana mientras Fabiola residía en Madrid, ahora se lleva a cabo de manera presencial. El proceso comenzó en la Secretaría de Infancia y continuó en la casa de Alberto Fernández, bajo supervisión oficial.
“Fabiola nunca se opuso a que mantengan contacto”, aclararon desde su entorno.
Por otra parte, fuentes oficiales informaron que, tras una evaluación de riesgo, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dispuso restituir la custodia oficial a Yañez y a su hijo. Se trata de una custodia que corresponde por derecho a los familiares directos de los expresidentes. Cabe recordar que Fabiola había renunciado a esa protección el pasado 4 de enero, luego de los reclamos del Gobierno de Javier Milei por los gastos generados por la presencia de la Policía Federal en Madrid. Por pedido de Yañez, el domicilio donde se realiza la custodia se mantiene en reserva.
Además de la causa penal contra Fernández por violencia de género, que se encuentra en etapa de elevación a juicio oral, existe una causa civil en la que se debate la cuota alimentaria y el régimen de visitas del expresidente con su hijo.
En abril pasado, Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Francisco, quien todavía residía en Madrid junto a su madre:
“Sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma… Felices Pascuas, querido hijito. ¡Te amo!”, escribió el exmandatario, acompañando el mensaje con una foto de ambos en el Vaticano.