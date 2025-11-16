Maran Suites & Towers

Fabiola Yañez le dijo a Mirtha Legrand que Alberto Fernández la golpeó “delante del médico de Unidad Presidencial”

Redacción | 16/11/2025 | Nacionales | No hay comentarios

Fabiola Yañez dio detalles de los presuntos episodios de violencia de género por los que denunció a Alberto Fernández en la Justicia, luego de que el expresidente lo haya negado reiteradas veces a través de los medios.

La exprimera dama fue una de las invitadas en el programa de Mirtha Legrand, y la conductora preguntó sobre el tema: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (…) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”.

“Sí, existió”, respondió. Y agregó: “Esto fue después de una discusión, me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada”.

Además, aseguró que la situación se produjo “delante del médico de Unidad Presidencial”.

“A cualquier mujer que, durante cierto tiempo, es sometida a cierta manipulación, a ciertas humillaciones, a un montón de cosas… todas las mujeres tienen un tiempo y una forma”, agregó.

“Él ejerció violencia y sigue ejerciendo: violencia económica, dejar que yo me tenga que ocupar de todo. Y ¿para qué? Para desestabilizarme, para después decir las cosas que dijo. Realmente no sé cómo a una persona le da la cara para decir las cosas que dijo”, aseguró Yañez.

