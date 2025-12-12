Fabián Boleas fue designado vicepresidente 1º del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
El ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue electo vicepresidente 1º del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para el ejercicio 2026, durante la 35ª sesión del precitado organismo desarrollada este jueves último en Mendoza.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, continuará como presidente, mientras que la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Marilina Jaramillo, será responsable de la Vicepresidencia 2ª.
En tanto, el Comité Ejecutivo estará integrado por representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Durante esta sesión, los ministros representantes de las 17 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -adheridas al Régimen de Responsabilidad Fiscal (Ley Nº25.917)- se expresaron sobre distintos aspectos de la gestión fiscal en sus jurisdicciones, las dificultades actuales y los desafíos que deben afrontar en lo sucesivo.
Asimismo, se analizaron y aprobaron las evaluaciones pendientes del cumplimiento de las reglas fiscales, a saber: gasto, empleo, endeudamiento y demás parámetros del Régimen correspondientes al ejercicio 2024. Lo mismo ocurrió con el examen de los Presupuestos 2025 presentados por todas las jurisdicciones integrantes.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) tiene como objetivo establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública.