FAA Entre Ríos analizó en Córdoba políticas de caminos rurales, consorcios y seguro multirriesgo
Referentes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) viajaron a Córdoba para mantener reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Bioagroindustria, encabezadas por el ministro Sergio Busso y su equipo.
Del encuentro también participaron el director de FAA Córdoba, José Luis Careggio; el director por la Juventud, Leonel Cruciani; y el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba, Juan José Fabri.
Durante la jornada, los funcionarios cordobeses expusieron ante los dirigentes entrerrianos las políticas de gestión en materia de caminos rurales, el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Agropecuario y, en particular, el trabajo que desarrollan los consorcios camineros, las regionales y el Consorcio Caminero Único (CCU). También se abordaron otros ejes como las acciones de conservación de suelos y el funcionamiento de las patrullas rurales de prevención.
Asimismo, se compartieron detalles sobre la instrumentación del Seguro Multirriesgo Agrícola para la campaña 2025-2026, actualmente en etapa de prueba piloto y vinculado al Programa de Buenas Prácticas Agrícolas.
El encuentro fue considerado muy positivo por las partes, que acordaron profundizar el intercambio con la intención de avanzar en la posible implementación de algunas de estas iniciativas en Entre Ríos.