F1: Max Verstappen voló en Abu Dhabi y logró la pole
¿Logrará cerrar una épica historia y anotarse su quinto título de Fórmula 1 consecutivo o abdicará en su reinado? El escenario no tiene términos medios. Quedan 58 vueltas para cerrar la temporada 2025 de Fórmula 1 y una vez que se baje la bandera de cuadros del GP de Abu Dhabi, 24ª fecha, se sabrá si Max Verstappen continuará con el 1 pintado en su Red Bull o si volverá al 33.
Pero hay algo que nadie podrá dejar de reconocer: sigue siendo el rey. Nadie, absolutamente nadie podía imaginar hace tan solo nueve carreras que el neerlandés podría llegar con chances de pelear por la corona a la cita final. Después del GP de Países Bajos, el piloto de Red Bull estaba a 104 puntos de distancia del entonces líder, Oscar Piastri. Pero a la vuelta del parón de vacaciones del verano europeo se combinó la actualización que el equipo de Milton Keynes hizo en el RB21 con el talento y la fortaleza mental del hijo de Jos y empezó la arremetida. Y llegó a los últimos 58 giros del año a 12 unidades de Lando Norris y largará desde la pole.
Para el campeón solo servía una cosa en Abu Dhabi: ganar todo. Después de quejarse de los saltos de su RB21 en los ensayos (probablemente parte del juego psicológico), llegó la clasificación. La Q3 de Yas Marina fue la muestra de la valía de Max. En su primer intento destrozó los relojes. Y en el cierre, se bajó su tiempo. Con los dos registros logrados se quedaba con la pole. Bestial. “Es lo único que podemos hacer este fin de semana, maximizar todo y es lo que hicimos”, dijo Max tras firmar su 48ª pole position.
Mientras Verstappen volaba, Norris se mostró falible, una vez más. Se lo notó tenso en su manejo durante toda la qualy. Le costó la Q1 y la Q2, no para meterse en el grupo de los que avanzan al siguiente segmento, porque con el dominio de su McLaren eso no podía ocurrir. Pero le costó mantenerse sereno. Lo mejor lo sacó al final, con una vuelta que le permitió meterse segundo, a 201 milésimas del dueño de la pole.
Con o sin remolque, porque en su primera vuelta rápida de la Q3 recibió un ayudín de Yuki Tsunoda (Red Bull), Verstappen fue el mejor. Con un tiempo de 1m22s207 que pulverizó los cronómetros de Norris y Oscar Piastri (McLaren), se hizo con un #1 que tiene un valor incalculable. Para dar una idea de su importancia, solo hace falta decir que en esta pista el poleman viene ganando desde hace una década y que la última vez que no fue así fue en 2014, cuando Nico Rosberg sufrió un problema mecánico.
¿Qué necesita para consumar la hazaña este domingo? Ganar y que Norris no suba al podio. Llegar 2°, que Norris sea 8° o peor y Piastri no gane ni salga segundo. Llegar 3°, que Norris sea 9° o peor y Piastri no gane.
Hasta el acérrimo contra de Verstappen deberá despojarse de su simpatía y reconocer que, por estos días, el neerlandés es el único que hace que el público se levante de la silla. Es un piloto completo y fuerte. Tanto, que a pesar del panorama tan favorable para Norris, la duda en el ambiente flota.