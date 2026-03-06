Maran Suites & Towers

F1 en Melbourne: Colapinto con la prioridad de adaptarse al nuevo Alpine en la Prueba Libre 1

Redacción | 06/03/2026 | Deportes | No hay comentarios

Como el resto de los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto cerró la primera práctica del año sin notorias dificultades en el Alpine A526 con el cual dio un total de 26 vueltas en los 5.278 metros del circuito “Albert Park” de Melbourne en donde se celebra el Gran Premio de Australia, y que permitió observar el rendimiento de los nuevos autos con las normas de la FIA que hace a los participantes gestionar y equilibrar la potencia en la combinación del motor de combustión y el eléctrico.

Enfocado en esta premisa, y continuar con el aprendizaje de esta nueva era para él y sus colegas, Franco condujo el coche con una configuración aerodinámica diferente en los alerones delanteros y traseros, y la utilización de una carlinga renovada que llevó a Melbourne el equipo de Enstone.

Colapinto inició la actividad con neumáticos medios flamantes, utilizando dos juegos con los cuales dio una docena de giro; luego de los chequeos en el box, el argentino volvió a pista con neumáticos blandos nuevos, con los cuales logró marcar 1m23s325 en la mejor de sus trece vueltas con este juego, tiempo que lo ubicó 16° en la tabla, quedando a 3s058 de la Ferrari de Charles Leclerc, quien hizo 1m20s267 tras 33 giros, y relegó por 0s469 a su compañero Lewis Hamilton.

Por su parte, Pierre Gasly quedó 18° a 710 milésimas de Colapinto, interfiriendo entre ambos el Cadillac de Valtteri Bottas, que está retornando con el flamante equipo que cuenta entre sus referentes a Mario Andretti (campeón de F1 en 1978).

Detrás de las Ferrari quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s522) e Isack Hadjar (a 0s820); luego quedó en el quinto puesto el debutante Arvid Lindblad con el Racing Bulls, y aunque quedó a más de un segundo está demostrando que las razones para subirlo al RB «B» están más que justificadas. El británico superó al local Oscar Piastri y su McLaren, a George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes, y a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Para el campeón del mundo Lando Norris no fue un buen inicio, debido a que una falla en el fondo plano de su McLaren MCL40 le privó de girar más tiempo y por ello su coche fue desarmado para evaluar el origen del inconveniente y repararlo para la segunda práctica que se realizará a la hora 2:00 de Argentina; en tanto, otro campeón como Fernando Alonso no pudo salir a pista debido a una falla en la unidad de potencia del motor Honda que lo obligo a permanecer en boxes, vestido de civil.

FÓRMULA 1 – GP DE AUSTRALIA – PRÁCTICA 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.267 33
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.469 30
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 0.522 27
4 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 0.820 24
5 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1.046 22
6 81 Oscar Piastri McLaren 1.075 21
7 63 George Russell Mercedes 1.104 26
8 12 Kimi Antonelli Mercedes 1.109 24
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1.429 23
10 27 Nico Hulkenberg Audi 1.702 21
11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1.894 28
12 55 Carlos Sainz Williams 2.056 30
13 30 Liam Lawson Racing Bulls 2.346 28
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 2.415 25
15 23 Alexander Albon Williams 2.863 24
16 43 Franco Colapinto Alpine 3.058 26
17 77 Valtteri Bottas Cadillac 3.755 24
18 10 Pierre Gasly Alpine 3.768 27
19 1 Lando Norris McLaren 4.124 7
20 11 Sergio Perez Cadillac 4.353 14
21 18 Lance Stroll Aston Martin 30.067 3
