F1 en Melbourne: Colapinto con la prioridad de adaptarse al nuevo Alpine en la Prueba Libre 1

Enfocado en esta premisa, y continuar con el aprendizaje de esta nueva era para él y sus colegas, Franco condujo el coche con una configuración aerodinámica diferente en los alerones delanteros y traseros, y la utilización de una carlinga renovada que llevó a Melbourne el equipo de Enstone.
Colapinto inició la actividad con neumáticos medios flamantes, utilizando dos juegos con los cuales dio una docena de giro; luego de los chequeos en el box, el argentino volvió a pista con neumáticos blandos nuevos, con los cuales logró marcar 1m23s325 en la mejor de sus trece vueltas con este juego, tiempo que lo ubicó 16° en la tabla, quedando a 3s058 de la Ferrari de Charles Leclerc, quien hizo 1m20s267 tras 33 giros, y relegó por 0s469 a su compañero Lewis Hamilton.
Por su parte, Pierre Gasly quedó 18° a 710 milésimas de Colapinto, interfiriendo entre ambos el Cadillac de Valtteri Bottas, que está retornando con el flamante equipo que cuenta entre sus referentes a Mario Andretti (campeón de F1 en 1978).
Detrás de las Ferrari quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s522) e Isack Hadjar (a 0s820); luego quedó en el quinto puesto el debutante Arvid Lindblad con el Racing Bulls, y aunque quedó a más de un segundo está demostrando que las razones para subirlo al RB «B» están más que justificadas. El británico superó al local Oscar Piastri y su McLaren, a George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes, y a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
Para el campeón del mundo Lando Norris no fue un buen inicio, debido a que una falla en el fondo plano de su McLaren MCL40 le privó de girar más tiempo y por ello su coche fue desarmado para evaluar el origen del inconveniente y repararlo para la segunda práctica que se realizará a la hora 2:00 de Argentina; en tanto, otro campeón como Fernando Alonso no pudo salir a pista debido a una falla en la unidad de potencia del motor Honda que lo obligo a permanecer en boxes, vestido de civil.
FÓRMULA 1 – GP DE AUSTRALIA – PRÁCTICA 1
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:20.267
|33
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.469
|30
|3
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.522
|27
|4
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|0.820
|24
|5
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1.046
|22
|6
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1.075
|21
|7
|63
|George Russell
|Mercedes
|1.104
|26
|8
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.109
|24
|9
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1.429
|23
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1.702
|21
|11
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1.894
|28
|12
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|2.056
|30
|13
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|2.346
|28
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|2.415
|25
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|2.863
|24
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|3.058
|26
|17
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|3.755
|24
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|3.768
|27
|19
|1
|Lando Norris
|McLaren
|4.124
|7
|20
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|4.353
|14
|21
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|30.067
|3