Extradición de Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya rechaza una nueva apelación del exsenador
La estrategia judicial de Edgardo Kueider para evitar ser extraditado a la Argentina sufrió un nuevo revés en Paraguay. Un tribunal de ese país ratificó la decisión de primera instancia que avala el pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien busca la comparecencia del exlegislador y de su pareja para investigarlos por presunto lavado de activos.
El tribunal, compuesto por los jueces Jesús Riera Manzoni, Paulino Escobar Garay y Mario Torres Leguizamón, desestimó los dos argumentos presentados por la defensa de Kueider. Los abogados habían cuestionado la vía legal utilizada para el trámite de extradición y la falta de información en el pedido. “No se advierte un agravio que justifique alguna modificación del auto recurrido”, razonó el juez Riera Manzoni, una postura compartida por sus colegas.
Detalles del caso
Kueider y su pareja, Guinsel, se encuentran con prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre de 2024, cuando fueron detenidos al intentar ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar. Por este delito, serán juzgados en territorio paraguayo, donde enfrentan una posible pena de hasta dos años y medio de prisión, que sería de cumplimiento efectivo.
En Argentina, el exsenador es investigado en dos frentes:
- En Entre Ríos: un expediente por enriquecimiento ilícito que abarca su desempeño como funcionario público desde 1999.
- En San Isidro: la causa de la jueza Arroyo Salgado, que también investiga su crecimiento patrimonial, pero con un enfoque en su período a partir de 2017.
La defensa de Kueider ha expresado su preferencia por ser juzgado en el despacho de la jueza Arroyo Salgado, a pesar de los cuestionamientos que han realizado sobre su actuación. El exsenador ha manifestado en varias oportunidades que, de ser trasladado a la Argentina, terminará en la cárcel de Ezeiza.