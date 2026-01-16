Extienden la conciliación obligatoria en el conflicto entre EANA y ATEPSA y se mantienen suspendidas las medidas de fuerza por 5 días
La Secretaría de Trabajo resolvió prorrogar por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto gremial que involucra a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida, que rige hasta el 26 de enero a las 8, mantiene suspendidas todas las posibles acciones sindicales y garantiza la continuidad del servicio.
Con esta decisión, el Gobierno utiliza una de las extensiones previstas por la normativa administrativa, lo que habilita postergar el impacto del conflicto sobre los pasajeros al menos por una semana adicional, en caso de que no se alcance un acuerdo en el corto plazo.
En ese marco, la autoridad laboral convocó a una nueva audiencia para el viernes 23 de enero a las 11, luego de evaluar el estado de las negociaciones y el eventual efecto que una interrupción del servicio tendría sobre el sistema de navegación aérea. De este modo, los vuelos y el funcionamiento de la red aeroportuaria continuarán sin alteraciones hasta la fecha establecida.
La EANA presta servicios considerados esenciales, por lo que el gremio se encuentra sujeto a restricciones específicas. La normativa vigente impide la realización de paros sorpresivos y exige que cualquier medida de fuerza sea comunicada con al menos cinco días de antelación, además de limitar la afectación a un máximo del 45% de las operaciones, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio.
Durante el período de conciliación obligatoria, ATEPSA no puede llevar adelante acciones gremiales que impacten en las operaciones aéreas. Esta limitación busca evitar perjuicios a los usuarios, a los trabajadores del sector y al sistema aeronáutico en general, especialmente en un contexto de alta demanda de vuelos.
El proceso conciliatorio se activó en el marco de una disputa en la que el sindicato plantea reclamos laborales, mientras que la empresa solicita tiempo para profundizar el diálogo. Al disponer la prórroga, la Secretaría de Trabajo ratificó la vigencia de las condiciones que impiden paros, suspensiones o reducciones del servicio durante el plazo establecido.
Desde el organismo laboral señalaron que la extensión responde a la necesidad de mantener abiertas las instancias de negociación y de proteger a los pasajeros y a la actividad aerocomercial ante posibles interrupciones. La normativa sobre servicios esenciales establece estos mecanismos justamente para prevenir conflictos que puedan derivar en la paralización masiva de vuelos.
La audiencia prevista para el 23 de enero aparece como un punto clave para que ambas partes expongan sus posiciones y busquen consensos. En ese sentido, desde EANA reiteraron su voluntad de diálogo y su intención de alcanzar una solución que evite consecuencias negativas para los usuarios y el sistema aeronáutico.
La Secretaría de Trabajo continuará supervisando el desarrollo del conflicto y el cumplimiento de la conciliación obligatoria, subrayando la importancia de preservar la normal prestación de servicios críticos mientras se extiende la negociación entre la empresa y el gremio.