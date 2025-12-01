Maran Suites & Towers

Extienden la alerta por lluvias y tormentas para el centro norte de Entre Ríos este lunes

Redacción | 30/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará durante la madrugada del lunes a una amplia franja del centro norte provincial.

Según el reporte oficial, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán alcanzados por tormentas, algunas localmente fuertes, capaces de generar lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h de manera localizada.
Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, valores que podrían ser superados en zonas puntuales.

Precauciones recomendadas

Las autoridades provinciales instaron a la población a extremar cuidados ante el fenómeno. Entre las recomendaciones, se destaca:

  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
  • Para disminuir el riesgo de impactos de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Mantener atención ante la posible caída de granizo.
  • Tener preparada una mochila de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono.
