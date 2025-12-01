Extienden la alerta por lluvias y tormentas para el centro norte de Entre Ríos este lunes
La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará durante la madrugada del lunes a una amplia franja del centro norte provincial.
Según el reporte oficial, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán alcanzados por tormentas, algunas localmente fuertes, capaces de generar lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h de manera localizada.
Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, valores que podrían ser superados en zonas puntuales.
Precauciones recomendadas
Las autoridades provinciales instaron a la población a extremar cuidados ante el fenómeno. Entre las recomendaciones, se destaca:
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
- Para disminuir el riesgo de impactos de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantener atención ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono.