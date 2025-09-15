Extienden hasta el 26 de septiembre el plazo para participar del concurso de conservación del patrimonio edilicio
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos anunció la prórroga hasta el 26 de septiembre para postularse en la tercera edición del concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio, iniciativa que busca promover la preservación y concientización sobre la importancia del patrimonio arquitectónico urbano.
El certamen se enmarca en la Ley Provincial Nº 11.046/22 de patrimonio cultural material e inmaterial y otorga como beneficio la exención del impuesto inmobiliario urbano provincial a propietarios particulares que tengan inmuebles con declaratoria patrimonial y resulten seleccionados por el jurado, a partir del período fiscal 2026. Para los edificios pertenecientes a organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, se entregará una distinción honorífica.
El concurso, supervisado por el Área Patrimonio de la Secretaría de Cultura, contará con un jurado integrado por especialistas en conservación patrimonial. Serán evaluadas las obras de preservación y restauración realizadas en inmuebles urbanos con declaratoria patrimonial provincial, ya sean de propiedad estatal, de entidades civiles sin fines de lucro o particulares. Los criterios de selección contemplan el grado de preservación, antigüedad, representatividad, integridad y autenticidad del bien.
En el caso de inmuebles privados urbanos, el beneficio consistirá en una exención anual del 100% del impuesto inmobiliario: tres años para el primer lugar, dos para el segundo y uno para el tercero. En tanto, los inmuebles públicos urbanos seleccionados recibirán una mención especial y una placa distintiva.
Las postulaciones deben presentarse en sobre cerrado en la sede de la Secretaría de Cultura (Carlos Gardel 42, Paraná), de lunes a viernes de 9 a 12, con la leyenda Concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio. También podrán enviarse al correo electrónico: concursobeneficiopatrimonio@gmail.com.