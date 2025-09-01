Extienden durante septiembre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en Entre Ríos
La campaña de inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, continuará en Entre Ríos hasta el 30 de septiembre. El objetivo es proteger a los recién nacidos frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en lactantes menores de un año.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a las embarazadas a aplicarse la vacuna, ya que el VSR constituye una de las causas más frecuentes de infecciones respiratorias bajas en menores de un año, con riesgo de hospitalizaciones y complicaciones que pueden requerir cuidados críticos.
La vacunación durante el embarazo permite la transmisión de anticuerpos protectores al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia, asegurando cobertura en los primeros seis meses de vida, período de mayor vulnerabilidad.
La decisión de extender la campaña se fundamenta en la evolución de la temporada del VSR, las condiciones climáticas actuales y los beneficios alcanzados con la cobertura de la vacuna. Con esta medida se busca reducir internaciones y cuadros graves vinculados a la infección y garantizar un acceso equitativo a la inmunización.
Desde la División Inmunizaciones de la cartera sanitaria se informó además que las dosis disponibles recibieron una extensión de uso habilitante otorgada por el laboratorio productor Pfizer y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).