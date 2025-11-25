Expulsaron de un avión a ”El Puma” Rodríguez por un altercado con la tripulación
El cantante José Luis “El Puma” Rodríguez fue expulsado de un vuelo tras haber tenido un altercado con la tripulación. La disputa ocurrió en un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador – Miami que el artista se había tomado para volver a su residencia. En las imágenes que circularon en las redes sociales, se puede ver al artista grabando la situación con su celular.
“No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…”, dice el cantante antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo. “Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer esto. Usted estaba muy, muy ‘gentil’ como nuestros tripulantes aquí”, dijo el piloto al mando de la nave.
✈️ #Farándula || .José Luis Rodríguez 'El Puma' se ve involucrado en altercado a bordo de vuelo Ecuador-Miami
El cantante venezolano José Luis Rodríguez, 'El Puma', fie obligado a bajarse de un avión por el capitán del mismo, tras una discusión pic.twitter.com/zubIKinsSF
— noticias de Venezuela canal impacto global (@Daniel340223147) November 25, 2025
Después de las palabras de la persona a cargo del vuelo, el artista agarró su carry on, se bajó del avión y, según trascendió, el capitán decidió sacarlo porque, supuestamente, había sido grosero con la tripulación.
La versión del “El Puma” Rodríguez fue que tuvo “un encontronazo” con una persona de la tripulación que no lo trató “bien”. Si bien aseguró que intentó pedir disculpas varias veces, finalmente el capitán del vuelo tomó la decisión de expulsarlo.