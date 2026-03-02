Expulsaron a Franco Mastantuono y Real Madrid perdió de local contra el humilde Getafe
Real Madrid no puede salir de su irregularidad en esta temporada. Si bien la semana anterior logró meterse en los octavos de final de la Champions League, este lunes sumó su segunda derrota en fila en la liga española. De local en el Bernabéu, perdió 1-0 ante el Getafe de Luis Vázquez (el ex Boca fue titular). Así, quedó a cuatro puntos del líder Barcelona. Franco Mastantuono entró en el ST y vio la roja a poco del final.
El Merengue se mostró muy dependiente de Vinicius en muchos pasajes del partido. No le encontró la vuelta a un rival que sacó la ventaja gracias a un bombazo de Martín Satriano cuando iban 39 minutos del primer tiempo. Descontentos con el funcionamiento del equipo, los hinchas del Real silbaron al equipo al retirarse del campo de juego en el descanso.
Getafe, que contó en defensa con Zaid Romero (ex Estudiantes) y Sebastián Boselli (el uruguayo que jugó en River y en el Pincha), aguantó bien las búsquedas de gol del local.
¡¡EXPULSADO MASTANTUONO POR INSULTAR AL ÁRBITRO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡FRANCO SE FUE SILBADO CON EL REAL MADRID PERDIENDO 1-0 ANTE GETAFE!!
Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026
Tampoco le sobraron ideas al Real. Mastantuono había alternado buenas y malas en su ingreso (con un remate al arco sacado por el arquero David Soria) hasta que vio la tarjeta colorada en el cuarto minuto adicional por exceso verbal hacia el árbitro. Primera expulsión desde su llegada a España en una temporada que no viene siendo positiva para él.
La reacción en el estadio Santiago Bernabéu fue inmediata: hubo silbidos para el exfutbolista de River tanto por la tarjeta roja como por el desempeño general del equipo, que también se fue abucheado.
Una imagen capturada en el momento que Mastantuono salía del campo de juego habla por si sola: Álvaro Arbeloa, DT del Madrid, le lanzó una mirada fulminante al jugador argentino. El enfado del entrenador con la situación fue evidente.
A la espera de la publicación de la sanción oficial, Mastantuono no podrá jugar este viernes contra Celta de Vigo por La Liga de España. Si recibe solo una fecha de suspensión, podría regresar el sábado 14 de marzo contra el Elche en el Santiago Bernabéu. En el medio, se jugará la serie de Champions League contra el Manchester City y el argentino estará disponible para el DT.